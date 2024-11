Preminuo poznati muzičar! Blisko sarađivao sa pokojnim Šabanom, Tomi Zdravkoviću napisao najveći hit

Jedan od najvećih srpskih kompozitora, Atanasije Savić, umro je danas, 26. novembra 2024. godine, u 91. godini.

Kako saznajemo, Savić je preminuo jutros oko 8 časova, a na večni počinak biće ispraćen u Čačku, gde je i živeo. Tužnu vest potvrdio je Atanasijev sin. Tasa je bio redak pesnik među tekstopiscima, ime koje će se večno izgovarati sa velikim poštovanjem.

Mnogi znaju čuveni hit "Jedna lasta ne čini proleće" koju je otpevao Šaban Šaulić, a napisao je upravo poznati Kruševljanin Atanasije Savić.

Atanasije Savić napisao je i najpoetničniju numeru koju je otpevao Toma Zdravković, "Svirajte noćas samo za nju", koja je postala vanvremenski hit i jedna od najlepših narodnih pesama.

Tasa je poreklom iz Kruševca, a živeo je u Čačku, koji je voleo do poslednjeg dana.

- Ja sam poreklom Kruševljanin, rođen sam u selu Donja Omašnica kraj Morave. Reka me podseća na prolaznost, ja protičem a moje pesme ostaju. Morava me vezala za večnost, a žena me dovela u Čačak, kod njenih. Živim u Čačku, a stvaram za ceo svet - govorio je ranije kompozitor.

Autor: pink.rs