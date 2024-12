SUMNJA NA KRVNU OSVETU! Bolna životna priča poznatog pevača: Kako je umro otac Milana Stankovića?

Detinjstvo mu je obeležila velika porodična tragedija.

Pevač Milan Stanković rastužio je svoje brojne fanove kada je doneo odluku da se povuče sa javne scene i posveti se veri i manastiru. On i danas radi muziku, ali van domašaja objektiva.Velika želja njegovih fanova i kolega je da se vrati na scenu s obzirom na njegov veliki talenat. Teški životni momenti sigurno su uticali da se okrene Bogu.

Pevač je u četvrtoj godini ostao bez oca koji je ubio kolegu iz pekare. On često naglašava da je život posvetio majci, a nekoliko puta je za medije govorio i o ovom nemilom događaju.

- Imao sam samo pet meseci, kada je moj otac otišao u zatvor. Moj otac je zbog nekog duga ubio izvesnog čoveka, sa kojim je radio u pekari. Posle pet godina su nam saopštili da je pao sa skele i poginuo, ali ja ne verujem u to, mislim da je u pitanju krvna osveta - rekao je Milan svojevremeno, kako prenosi Svet.

- Najteže su mi pala pisma, koja je slao iz zatvora. Jednom sam ih slučajno našao i bio sam potpuno izgubljen. Znao sam da ga ne mogu vratiti. Mama me je izdržavala i borila se za sestru i mene - govori Stanković.

- Bolne priče postaju mnogo bolnije kada se o njima govori kroz medije. Ovde nije reč o misteriji, već o porodičnoj tragediji koja nije medijska poslastica, nego rana. Ona nikad neće zarasti i najmanje što bih mogao da tražim jeste da ljudi ne kopaju po tome - orilao je Milan za "Story", koji je na pomen nerazjašnjene okolnosti po kojima mu je otac umro reagovao rečima:

- Ima li smisla u nečijoj smrti tražiti dodatni odgovor? Za mene kao dete koje je kroz to prošlo, sasvim je dovoljan hendikep što sam rastao bez oca i to znaju samo oni koji su bili u sličnoj situaciji. Nikada nisam imao nameru da pričam o tome, jer je to moja intimna bol. Neću ni sada da detaljišem na tu temu, ne zato što se u njoj krije bogzna kakva misterija, već zato što je to naprosto mnogo teško.

Milanu nije bilo samo teško zbog porodične tragedije već i zbog toga što je kao dečak bio žrtva vršnjačkog nasilja.

- Što te ne ubije, to te ojača, bar je tako bilo u mom slučaju. Preživeo sam sve i svašta, pa i vršnjačko zlostavljanje. Ja sam preživeo vređanja, cepanja ranca, izbacivanja iz društva i zato ističem da je od dobre ocene važnije biti dobar čovek i zaštititi slabije. Pamtim šesti i sedmi razred osnovne škole, povlačenje u sebe, u svoju sobu i spopstveni svet glume i scene, gde sam mogao da budem ono što želim - otkrio je svojevremeno Milan.

Autor: M.K.