Palo pomirenje Ane Nikolić i Raleta: Pevačica prešla preko njegove izdaje, a ovaj snimak je otkrio istinu

Pop zvezda je jednim video snimkom otkrila sve, reči više nisu potrebne.

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale rešili su da svojoj ljubavi daju još jednu šansu.

Iako je pevačica nedavno na Instagramu po drugi put obavestila svoje pratioce da ju je Rale izdao i da za to nema oproštaja, izgleda da se opet predomislila, a to je indirektno potvrdila i video snimkom koji je postavila Instagram.

Kako se vidi na klipu, Ana je u Goranovom studiju uvežbavala repertoar za predstojeće nastupe i koncert koji najavljuje na Ušću. Dok je pevala pesmu "Terasa sa pogledom na zid", njen dečko ju je sve vreme bodrio iz pozadine sa rečima: "To, bravo!" Uz video, pevačica je dodala i opis:

- Šta sam rekla? A da, goreće Beograd i Ušće - napisala je Nikolićeva.

Podsetimo, prilikom poslednjeg raskida, Ana je uz zajedničku fotografiju sa Ratkovićem, napisala sledeće:

- Na tebe bih se kladila da me voliš. Znao si sve i uradio sve isto. Najgora je tmina pred svitanje. I nije ovo moj stil, ali kada neko zna sve tvoje slabosti i bezočno ih zloupotrebljava protiv tebe pod parolom: "Ali ja te volim", to se zove izdaja. To ne opraštam nikome - bila je razočarana pevačica.



Autor: N.Brajović