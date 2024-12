Vanja Mijatović progovorila o problemima u braku, pa se dotakla majke numerologa: Pitam kad je stani-pani

Otvorila dušu!

Pevačica Vanja Mijatović je uvek rado viđen gost na privatnim slavljima, radi punim tempom, a sada je govorila o bračnim trzavicama, kumi Aleksandri Mladenović, nezgodi koja se dogodila Lepoj Breni, a zatim je sumirala utiske godine koja je na izmaku.

- Jao, ne pitaj me ništa. Jedva čekam da uđem u novu godinu. Nije bila ništa specijalno pamtljiva, ali okej. Nešto mi cela godina maglovita, malo neki stres oko privatnih stvari, ništa strašno, ali nadam se da će sledeća biti bolja. Brzo je prošla, a ništa konkretno se nije desilo.

Poznato je da je Vanjina mama numerolog, te nam je sad pevačica otkrila koliko često pita majku da joj gleda u brojeve.

- Pitam je samo za neke krucijalne stvari, kada su poslovni momenti u pitanju, da li nekretnine ili pesme. Sledeća godina će biti bolja - kaže ona i dodaje:

- Ne pitam mamu ništa što se tiče supruga, gledam da je poštedim i pitam samo kad je stani-pani, ali u braku ide sve svojim tokom, nema trzavica, pa i ne pitam, a kad bude bilo onda ću možda i pitati.

Na pitanje kako gleda na to što kruže priče da je njena kuma Aleksandra Mladenović maler u ljubavi, te da li joj daje ljubavne savete, Vanja kaže:

- Pa dobro. Dajem joj ljubavne savete, usta mi se osušila. Šalim se kumi. Nas dve volimo da pričamo o svemu, sedimo do 7-8 ujutru, šalimo se. Smatram da treba proći taj momenat nesrećnih slučajeva, ono što ide u ekstreme to nije dobro, ali raskidi, to je već normalno.

Pevačica je uputila i reči podrške Lepoj Breni nakon nezgode koju je doživela tokom koncerta.

- Nisam videla, čula sam da je Lepa Brena polomila nogu. Jako mi je žao, stalno ima te neke povrede, što je katastofa. Svaka joj čast kako to sve izgura, i opet se vrati. To sigurno ostavlja neke traume. Ja sam iskrenula nogu, pa pazim kako idem, a kamoli da se nešto polomi. Želim joj brz oporavak - kaže Vanja.

Kako Vanja ističe, u braku svaki problem rešava razgovorom.

- Mi se nekako razumemo, spontani smo, slični smo, a totalno različiti. Toliko me dobro poznaje da ne moram nešto što pomislim da izgovorim, on to kaže. Kao da mi čita misli. Imamo mi i dobre i loše faze, kao u svakom odnosu, svi se posvađamo, ali je najbitnija tolerancija i razumevanje - kaže ona i dodaje:

- Nikada nije bilo da 24 sata ne razgovaramo, imamo dogovor da ne sme toliko da prođe da ne propričamo. Ja volim da pričam, iskrena sam i brutalna i kao partner i prijatelj. Ko je razuman i zreo čovek sve može da se reši. Ako je nekom stalo, on će to korigovati. Ljubav je dvosmerna ulica.

Autor: M.K.