Može da ga juri dokle hoće! Tozla dao svoj sud o vezi Anđele i Gastoza, pa iskreno progovorio o Keti! (VIDEO)

U emisiji "Pitam za druga" na Red televiziji, uključio se uživo drug Nenada Marinkovića Gastoza, Tozla, pa dao svoj sud o vezi svog drugara!

U večerašnjoj emisiji "Pitam za druga" voditelji Anastasija Budjić i Stefan Kandić uključili su Damjana Čarapića poznatijeg kao Tozla.

On je veoma dobar drug Nenada Marinkovića Gastoza, te je iskomentarisao aktuelne teme u njegovom odnosu sa Anđelom Đurišić.

- Vidi i prošli put sam rekao, ono što je sigurno ako je Gale bio u tom momentu sa Anđelom sa Anđelom je, to da petlja sa Keti nema veze sa mozgom. Nema ona šta da se ljuti za takve stvari, jer on ima dosta prijatelja i prijateljica - rekao je Tozla.

- Hipotetički da je Keti zaljubljena u Gastoza, da li njih dvoje treba da nastave da se druže? - pitao je Stefan.

- Mislim da ne treba da se druži sa njom, ako Gastoz ima neke simpatije, to je valjda obostrazna korist. Ako se Gastozu sviđa bila koja druga devojka Anđela to treba da sazna što pre, tako da zbog toga mislim da ne treba. Kao što je radila kada je bio problem sa Enom, isto je tako nameštala i on je bio u fazonu da on nema ništa sa njom. Siguran sam da boli briga, može Keti njega da juri dokle hoće, ako je sa Anđelom, sa Anđelom je - rekao je Tozla.

Autor: K.Kelava