Ovo nije prvi put da je Plavšić hapšen: Evo ko je dečko Sindi Models i zbog čega je već bio iza rešetaka (FOTO)

Već imao probleme sa zakonom!

Kao bomba je odjeknula vest da je u velikoj akciji Višeg javnog tužilaštva i SBPOK danas uhapšen Stefan Plavšić, koji je javnosti postao poznat kao dečko Ivane Stamenković, poznatije kao Sindi Models.

Plavšić se, navodno, sumnjiči za pranje novca.

Ovo nije prvi put da je hapšen

Stefan Plavšić, dečko Ivane Stamenković, poznatije kao Sindi Models, bivše članice grupe Models, bio je jedan od uhapšenih u velikoj akciji MUP, BIA i Tužilaštva za organizovani kriminal u avgustu 2022.l godine.

U streljani su pala i dvojica policajaca Jedinice za obezbeđenje, kao i još trojica osumnjičenih, među kojima je i strani državljanin T. L, zbog sumnje da su bez odobrenja Ministarstva unutrašnjih poslova, koristili opremu i službeno naoružanje, automatske puške, pištolje i municiju koji su u vlasništvu srpske policije.

Kako se navodilo, Stefan Plavšić je posle hapšenja tvrdio da ne poznaje nijednog od osumnjičenih i da je na poziv prijatelja došao u streljanu.

- Puna 34 sata, od trenutka kada sam uhapšen do momenta kada sam pred zamenikom Tužioca za organizovani kriminal dobio priliku da objasnim da ništa nisam kriv i da ljude s kojima su me uhapsili čak i ne poznajem, boravio sam sam u pritvorskoj ćeliji. Odbijao sam da jedem ili pijem bilo šta, jer me je mnogo pogodila situacija u kojoj sam bio. Uspevao sam da povremeno zaspim, nisam znao ni kada je dan, a kada noć. Kada se probudim i vidim rešetke, pomišljao sam da je sve košmar i da nije moguće da se meni to dešava - rekao je tada za domaće medije Plavšić, rodom iz Kraljeva.

Kako je ranije isticao, probleme sa zakonom nije imao, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, trenutno je na master studijama i paralelno već 14 godina radi u državnom preduzeću.

Uspešnom studentu i sportisti, koji se pre devet godina takmičio u bodi bildingu i osvojio brojne medalje, organizatoru i učesniku brojnih humanaitarnih akcija, kako kaže najteže je padalo to čekanje ali i neizvesnost. U ćeliji, iz koje je izveden tek kada je trebalo da bude sproveden na saslušanje kod tužioca, bio je sam.

Autor: M.K.