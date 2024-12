Dea progovorila o vezi sa Mladenom: Otkrila detalje i priznala da im nije bilo lako

Otvorila dušu!

Voditeljka Dea Đurđević je godinama bila u srećnoj vezi sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a jednom prilikom je govorila o njihovom odnosu i tome koliko je posao uticao na njihovu vezu.

- Mladen radi crnu hroniku, navikla sam da u sekudni bude opa, nema ga. Baš smo sada bili kod prijatelja na proslavi, obično smo na privatnim manifestacijama i on ode odjednom. Kada je u pitanju posao, uglavnom on radi, ja sam se navikla da, kada se dogovorimo da postoji momenat, on mi kaže: "Desila se saobraćajna nezgoda, ubistvo, izvini", na te stvari se navikneš da trpe jer imamo razumevanje jedno za drugo - ispričala je Dea jednom prilikom.

- Mislim da je on na to i navikao, kada se on probudi, ja sam uveliko na poslu. To su sve rizici na koje moraš da se navikneš - rekla je Dea.

- Radimo isti posao, pa mislim da je to zapravo ključ jer nema ispitivanja, nepoverenja, mi smo, pre svega, najbolji prijatelji, pa smo tek onda muž i žena, dečko i devojka, kako nas ko zove.

Voditeljka je otkrila da li su nekada ona i Mladen imali problema što su u istom poslu, pa i u istoj firmi.

- Nije, mi smo na poslu kolege, pa i kada želimo da pričamo nešto privatno, izađemo sa Pinka, odemo u kafić preko puta i pričamo. Mislim da i on i ja znamo da to baš balansiramo - rekla je Dea.

Inače, Mladen Mijatović je prvi objavio informaciju na svom Instagramu, potvrdio raskid i istakao da su ostali u prijateljskim odnosima.

Autor: N.B.