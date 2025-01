Za 17 godina bih da se OSTVARIM KAO MAJKA: Kija Kockar progovorila o stvaranju porodice i USVAJANJU DETETA: Mogla sam...

Iskrena do koske!

Prva pobednica rijalitija "Zadruga" Kija Kockar (35) otkrila je da bi volela da se ostvari u ulozi majke, ali ne odmah.

- Ja bih tako u 52. godini, kao Sanja Maletić, da dobijem dete, isto tako. Smatram da je čovek ostvaren kada je srećan, a moraš da budeš sam sa sobom srećan - rekla je Kija nedavno i dodala:

- Ja imam samo 35 godina, mogla sam da imam petoro dece, nemam taj osećaj. Uhvati me nekada na dva, tri dana, onda me pusti, tako da očigledno nije vreme za to još uvek. Usvojila bih dete, čak i da imam svoje, usvojila bih - dodala je ona za "Premijeru, vikend specijal".

Sanja o životu van naše zemljeKija je, inače, jednom prilikom za "Blic" rekla da joj je velika želja da živi "preko".

- Ja sam skromna devojka i ne trošim na gluposti. Za nekoliko godina želim da se odselim u inostranstvo, kao što sam ceo život želela - rekla je tad Kockareva.

Kija o bivšem: "Sloba nikad nije bio vitez"

Kija je, podsetimo, nedavno pričala o bivšem mužu, pevaču Slobi Radanoviću.

- Da li neko blizak ili nepoznata osoba, ali četiri godine me na socijalnim mrežama maltretiraju (a uživo mogu da popuše k**ac) fanovi Slobe Radanovića, kome definitivno ništa nisam učinila, niti nekom u njegovoj porodici... Dok je obratno bilo drugačije - pisala je na mrežama Kija, pa dodala:

- Lično sam mu rekla šta sam imala, imate i knjigu. Gospodin "zauvek ću biti tu za nju" Sloba neka se pozabavi svojim fanovima. A to da li Bobo tebe blate - zaslužio si, ja nisam. Pomiri se sa tim. Srećno u životu, odoh sad na rođendan.

Ona je nakon svoje objave otkrila da više nije mogla da trpi sajber nasilje.

- Pukao mi je film, ne mogu više da trpim sajber nasilje! Četiri godine trpim, maltretira me ko sve ne, samo zato što sam bila njegova žena! Četiri godine ni zbog čega trpim sajber nasilje! Ja nisam vreća za udaranje bilo kome zato što sam javna ličnost, neka to svima bude jasno! Neka prestanu ljudi da me j**u u zdrav mozak samo što sam javna ličnost, ja to ne moram da trpim, čovek sam od krvi i mesa. Ovo sajber nasilje je moglo i može biti sprečeno od strane dotičnog, ali nikada nije bio vitez na belom konju, možda je bio nešto drugo - rekla je tad Kija.

Autor: pink.rs