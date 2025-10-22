Čuo sam decu da plaču: Isplivali novi ŠOK detalji iz knjige bivšeg muža Britni Spirs - Gledala decu kako spavaju S NOŽEM U RUCI?!

Kevin Federlajn, bivši plesač i bivši suprug pop zvezde Britni Spirs, u svojim novim memoarima "You Thought You Knew" otkriva da je jedan telefonski poziv bio trenutak koji je zauvek ugasio nadu za spas njihovog braka.

Kako piše Page Six, u knjizi tvrdi da je Britni stavila zabave ispred odgovornosti prema njihovoj deci.

- Bio sam u Majamiju zbog posla, pokušavao da ostanem fokusiran na obaveze, i tada sam dobio poziv. Na vezi su bile ona, Pariz Hilton i Lindzi Lohan, pijane kao zemlja, molile su me da dođem. Čuo sam Prestona i Džejdena kako plaču u pozadini. Moralo je biti tri ili četiri ujutro. Taj poziv je bio kap koja je prelila čašu, piše Federlajn.

Dodaje da je već ranije viđao slike po tabloidima na kojima Britni izlazi sa prijateljicama, ali da je ovaj trenutak bio odlučujući:

- Ali čuti moju decu kako plaču dok je ona radila ko zna šta? To je bilo to. Svaka trunka nade koju sam gajio da ćemo se sabrati zbog dece – umrla je tada.

Optužbe o nasilju, drogi i neverstvu

Poziv nije jedina šokantna stvar u memoarima. Federlajn tvrdi da ga je Britni udarila nakon što je njegov prijatelj ostavio marihuanu u njihovom domu. Piše i da ju je jednom prilikom zatekao kako sa mladom glumicom šmrče kokain sa stola tokom žurke povodom izlaska njegovog albuma 2006.

Takođe je rekao da ju je molio da ne doji decu jer je konzumirala drogu, a ona mu je tada bacila piće u lice.

To be loved unconditionally and with a naive heart like mine, always being threatened or made to believe I'm the bad one as they profit off my pain… Oh dear Jesus show me there is a God and I can too be loved unconditionally and not have to be so perfect cause it's really… — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) 16. октобар 2025.

Federlajn u knjizi iznosi i niz ozbiljnih optužbi:

- da je Britni udarila njihovog najstarijeg sina u lice

- da je rekla kako bi volela da im deca umru

- da ih je gledala kako spavaju – dok je u rukama držala nož

- da je varala na početku njihove veze

- da je dan pre njihovog venčanja kontaktirala bivšeg dečka Džastina Timberlejka

Britni odgovara: "Dosta mi je manipulacije"

Tim Britni Spirs (43) nije komentarisao svaku optužbu pojedinačno, ali je njen predstavnik za Page Six izjavio:

- Sa svim tim pričama iz Kevinove knjige, opet on i drugi profitiraju na njen račun. Nažalost, ovo dolazi nakon što je alimentacija prestala.

Dodao je i da je Britni fokusirana samo na „dobrobit svoje dece tokom ovog senzacionalizma i podsetio da je ona već detaljno ispričala svoju stranu priče u svojim memoarima "The Woman in Me", objavljenim u oktobru 2023.

Britni se oglašava na mrežama

Britni se direktno obratila javnosti putem društvenih mreža:

- Stalna manipulacija od strane mog bivšeg supruga je izuzetno bolna i iscrpljujuća. Zapravo sam prilično inteligentna žena koja poslednjih 5 godina pokušava da živi svetim i privatnim životom. Govorim o ovome jer mi je dosta – i svaka prava žena bi učinila isto.

U drugoj objavi osvrnula se na Federlajnovu promotivnu turneju i njegove javne nastupe:

- Zašto je on tako ljut. I ono što je zastrašujuće je da je ubedljiv, rekla je, aludirajući na to kako uspeva da manipuliše emocijama.

- Doslovno me izluđuje kako zastane pre nego što zaplače – jesi li j***no ozbiljan?

Kratak brak, trajna drama

Britni Spirs i Kevin Federlajn bili su u braku od 2004. do 2006. godine. Imaju dva sina – Šona Prestona i Džejdena Džejmsa. Razvod je zvanično pokrenut u novembru 2006, a okončan u julu 2007. godine.

Autor: Nikola Žugić