Plaža u Kanu nosiće ime po Brižit Bardo

Gradonačelnik Kana David Lisnard, saopštio je danas da namerava da oda počast francuskoj filmskoj ikoni Brižit Bardo, po kojoj će od sada biti nazvana plaža Mase u tom gradu.

Plaža koja se nalazi uz Kroazetu u Kanu od sada će biti "Plaža Brižit Bardo", objavio je gradonačelnik na dan kada je glumica sahranjena na groblju pored mora u Sen Tropeu.

- Velika javna plaža u Kanu nosiće njeno ime - izjavio je Lisnard.

Prema rečima gradskog zvaničnika, Bardo je bila oličenje slobode. Plaža Mase je istovremeno i mesto za projekcije tokom Filmskog festivala u Kanu.

Bardo je preminula 28. decembra u 91. godini.

Francuska se oprašta od žene koja je zauvek promenila lice kinematografije, mode i društvenih normi. Brižit Bardo bila je simbol slobode, senzualnosti i bunta. Jedna od najlepših žena prošlog veka imala je hrabrosti da se suoči s vremenom u kome živi i pomeri granice normi.

Poslednji oproštaj od glumice Brižit Bardo počeo je 10 časova u crkvi Notr Dam de l’Asompsion, dok je sam čin sahrane obavljen u potpunoj privatnosti na gradskom groblju. Kovčeg Bardo, prekriven uglavnom narandžastim i žutim cvećem, unet je u crkvu Notr Dam na početku pogrebne ceremonije, koju su uživo prenosile francuske televizijske stanice.

Unutar crkve izložena je crno-bela fotografija Bardo dok grli mladunče foke, sa natpisom "Merci Brigitte" (Hvala ti, Brižit).

Sahrani je prisustvovala liderka krajnje desnice Marin le Pen, što je podsetilo na Bardoine čvrste antiimigrantske stavove. Predsednik Emanuel Makron nije prisustvovao ceremoniji.

Bardo je bila kontroverzna ličnost i u kasnijim godinama otuđila je deo svojih obožavalaca političkim stavovima. Pet puta je osuđivana zbog govora mržnje.

Brižit Bardo sahranjena je u porodičnoj grobnici uz obalu Mediterana. Godine 2018. izjavila je da želi da bude sahranjena u svom vrtu zajedno sa kućnim ljubimcima, kako bi izbegla "gomilu idiota" na porodičnom groblju.

Autor: Nikola Žugić