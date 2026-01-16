Ćerka Kim Kardašijan pokazala nove pirsinge: Nakon nosa na red došli prsti, javnost zgrožena šta joj majka dopušta (FOTO)

Nort Vest (12), ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, pokazala nove pirsinge na prstima i izazvala burne reakcije na mrežama!

Dvanaestogodišnja Nort Vest, ćerka Kim Kardašijan i Kanijea Vesta, na društvenim mrežama je pokazala dva nova ukrasa -pirsinge na prstima, nastavljajući niz svojih eksperimentalnih modnih izdanja. Sve dolazi samo nekoliko dana nakon što je prvi put pokazala ukras na nosu.

Dva nova pirsinga

Nort je na Instagramu objavila fotografije na kojima nosi dva srebrna pirsinga na kažiprstu i srednjem prstu. Pozirala je u potpuno crnoj kombinaciji, uz top brenda Balensijaga, velike sunčane naočare i malu torbicu. Izgled je upotpunila plavom perikom i ogrlicom sa motivom lobanje, optočenom dijamantima.

Mnogi korisnici u komentarima ispod objave naveli su da je ovakav izgled neprimeren za dete od 12 godina.

"Ima samo 12 godina, ovo je otišlo predaleko", glasi jedan od komentara.

Video-snimci na TikToku

Modne dodatke, uključujući i crne ukrase za zube, takozvane grils, nastavila je da pokazuje i u nizu video-snimaka na zajedničkom TikTok profilu koji vodi sa majkom Kim, uz natpis „#northforever“. Nije poznato da li su novi pirsinzi trajni, s obzirom na to da Nort često nosi privremene ukrase. Pre nekoliko dana imala je srebrne kristale ispod očiju i ukras na nosnom mostu, ali u narednim video-snimcima ti detalji više nisu bili prisutni.

Kim Kardašijan pruža podršku

Kim Kardašijan javno podržava stil svoje ćerke. Nakon što je jedan TikTok video sugerisao da su fanovi zabrinuti zbog Nortinih lažnih tetovaža na licu i lažnog pirsinga na septumu, Kim je u komentarima kratko poručila: "Ovo je stvarno sitnica."

Kim, koja sa Kanjeom Vestom ima i decu Sejnta (10), Čikago (7) i Psalma (6), ranije je izjavila da želi da Nort ima slobodu da razvija sopstveni identitet.

"Rekla sam joj: "Dušo, ako želiš plavu kosu - neka bude plava." To je čini presrećnom. Nikada joj ne bih oduzela tu kreativnost", ispričala je u podkastu "Call Her Daddy".

Autor: Nikola Žugić