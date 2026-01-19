Valentino NIJE IMAO DECU, ostavio imperiju od MILIJARDU I PO DOLARA, luks vile i DVORAC, a evo ko će NASLEDITI BOGATSTVO modnog maga

Preminuo je poslednji kralj italijanske mode. Poslednji član "svetog trojstva". Posle Versaćea i nedavno Armanija, sa ovozemaljske piste sišao je i Valentino Garavani.

Jedan od najdugovečnijih i najuticajnijih kreatora, večni zaljubljenik u lepotu, do poslednjeg časa veran "dolce vita" epohi i stilu života, ostavlja za sobom nešto što može da se definiše samo kao – trajno bogatstvo. Ono koje se ne troši i koje vredi više od milijardu i po dolara, na koliko je procenjena njegova imperija.

"Postoje kuće koje definišu epohe. Druge idu dalje i prevazilaze ih." Od svojih početaka u Rimu krajem pedesetih, Valentino je ostao konstantna referenca za lepotu, moć i sofisticiranost. Njegovo ime je permanentni sinonim za romantiku, luksuz i preciznost, a njegovu etiketu želele su na sebi i princeze, i filmske dive i sve žene koje modu vide kao izraz sopstvenog identiteta, kao svoje drugo ja. Dovoljno je reći da je jedna od prvih slavnih dama koje je obukao bila večna ikona stila Džeki Kenedi.

"Sviđa mi se patina prašine koja obavija ovaj brend. Prašina je dragocena", rekao je Alesandro Mikele kada je na proleće 2024. preuzeo kreativnu palicu kuće posle odlaska Pjerpaola Pičolija. Zlatna prašina...

Valentino Garavani je u priču ušao sa jasnom vizijom: da sublimira i uzdigne ženstvenost kroz eleganciju inspirisanu klasikom. Njegov rad od početka se odlikovao elitnom sofisticiranošću, zahvaljujući vizuelnom jeziku definisanom čistim linijama, volumenom, spektakularnim vezom i majstorskom upotrebom boja, naročito crvene, koja je ostala njegov zaštitni znak.

Možete li da zamislite koliko vredi imperija Valentino? Milijardu i po dolara u ovom trenutku. On je bio zadužen za kreativni deo, a njegov partner Đankarlo Đameti bio je "mastermind". Toliko je dobro shvatao kako funkcioniše tržište, da mu je dizajner prepustio sve konce. Nije pogrešio. Iz njihove lične "fabrike snova" izlazilo je sve: od raskošnih toaleta koje su se "šetale" dodelama Oskara i ostalih glamuroznih događaja, do sjajnih cipela, torbi, parfema i svega ostalog što u tom domenu donosi profit.

Poslednju reviju visoke mode priredio je u Parizu 2008, a onda otišao u penziju. Brendom od tada upravljaju katarska kompanija "Mayhoola for Investments" (70%) i francuska grupacija "Kering" (30 %, uz opciju da kupi ostatak do 2029).

Valentino je živeo kao stari evropski aristokrata. Bio je veliki esteta, pobornik klasike i elegancije, a koliko je impresivno bilo njegovo stvaralaštvo, toliko je izvanredan bio i portfolio nekretnina. Na listi su, između ostalih, vila u Rimu blizu Španskih stepenica, kuća iz 19. veka u Londonu, penthaus na Menhetnu, dvorac iz 17. veka nedaleko od Pariza, šalet u Gštadu, u švajcarskim Alpima... Svaku rezidenciju uredio je na drugačiji način, i svaka je imala posebnu priču i mesto u njegovom srcu.Koliko sve to vredi? Ukupno – 350 miliona dolara. Ne računajući kolekcije umentičkih dela, koja je takođe pasionirano skupljao.

Kao osvedočeni filantrop, Italiji je ostavio nekoliko značajnih prostora koji mu nisu donosili profit, ali su ispunjavali dušu. Između ostalog, 1990. godine je osnovao Akademiju "Valentino", kulturnu instituciju u Rimu namenjenu održavanju izložbi i humanitarnih događaja. S kulturnim kapitalom, koji nije nužno namenjen eliti, jačao je i ugled brenda.Preko fondacije koju je osnovao sa Đametijem podržavao je umetnost, obrazovanje, očuvanje italijanskog kulturnog nasleđa i razne inicijative vezane za ono što mu je bila najuža specijalnost – modu i dizajn. Iako o tome nije govorio, jer njegova filantropija nije bila glasna, u dobrotvorne svrhe prosledio je na desetine miliona dolara. Bez publiciteta.

Kome će pripasti ogromno bogatstvo?

Valentino, koji nije imao dece, o tome je svakako razmišljao prethodnih godina. U upravljanju imovinom centralnu ulogu igrao je Đankarlo Đameti, njegov doživotni poslovni partner, koji je i najzaslužniji za osnivanje brenda. Sve su sticali zajedno, te mu, po svoj prilici, pripada bar polovina.

Veliki deo kolača verovatno će dobiti i Brus Huksema, s kojim je delio život skoro četiri i po decenije. Počeo je kao model, da bi kasnije dogurao do mesta potpredsednika kuće, a u međuvremenu je osnovao i luksuzni brend VBH. Valentino je imao i sestru Vandu, koja je takođe zauzimala visoke pozicije u kompaniji. Preminula je 1997. godine. Iza nje su ostala dva sina, a pretpostavlja da su i oni pomenuti u testamentu. No, detalji o nasledstvu i raspodeli imovine za sada nisu dostupni javnosti.Valentino Garavani za sobom svakako ostavlja mnogo više od računa u banci, koji, bez obzira na visinu, nikada nije zasenio stvaralaštvo harizmatičnog kreatora. A to je trajno bogatstvo, koje se ne meri novcem i zlatom, i koje ne može da se potroši.

Autor: M.K.