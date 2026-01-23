Oglasio se DJ sa venčanja Bruklina Bekama: Evo kako se Viktorija ponašala na svadbi, sada je sve jasno

Di-džej Entoni „Fat Toni“ Marnok, koji je nastupao na svadbi Bruklina Bekama i Nikole Pelc 2022. godine na Floridi, oglasio se povodom optužbi o neprimerenom ponašanju Viktorije Bekam tokom svečane večere, prenosi Daily Mail.

Marnok se putem društvenih mreža pridružio kritikama na račun bivše pevačice, objavivši parodiju njenog plesa, uz tvrdnju da je reč o „realističnom prikazu“ događaja kojem je, kako navodi, lično prisustvovao.

Njegove tvrdnje dodatno je podržao i partner Stavros Agapiu, koji je u komentaru na Instagramu — kasnije obrisanom — potvrdio Bruklinovu verziju događaja i pohvalio njegovu odluku da o svemu javno progovori.

Podsećamo, Bruklin Bekam je objavio izjavu na čak šest strana, navodeći da želi da zaustavi dugogodišnje dezinformacije i pritisak kojem je, kako tvrdi, izložena njegova supruga. U tom obraćanju naveo je da je Viktorija Bekam „preotela“ prvi ples mladenaca, trenutak koji je bio pažljivo isplaniran nedeljama unapred, uz tačno određenu muzičku podlogu.

Prema Bruklinovim rečima, pevač Mark Entoni pozvao ga je na binu, ali umesto Nikole, u ples se uključila njegova majka. Taj trenutak opisao je kao najneprijatnije i najponižavajuće iskustvo koje je ikada doživeo pred oko 500 zvanica. Kako piše Page Six, Nikola Pelc je nakon tog incidenta napustila salu u suzama, dok su svedoci tvrdili da je atmosfera među gostima bila vidljivo podeljena — porodica Bekam stala je uz Viktoriju, dok je porodica Pelc ostala po strani.

Autor: N.B.