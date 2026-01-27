MUŽ TAMARE ĐURIĆ IZLAZI IZ ZATVORA! Nikola Kačarević posle više od 3 godine pušten uz JEMSTVO OD POLA MILIONA EVRA

Viši sud u Beogradu doneo je odluku o ukidanju pritvora Nikoli Kačareviću, suprugu starlete Tamare Đurić, koji je optužen da je bio pripadnik "vračarskog klana".

Kako saznajemo, sud je odredio jemstvo u iznosu od 508.646 evra, a koje podrazumeva da će mu običan zatvorski pritvor zameniti kućnim pritvorom uz elektronski nadzor, nanogicu.

Da bi Kačarević izašao na slobodu, neophodno je da rešenje suda postane pravosnažno, kao i da se ispune finansijski uslovi jemstva.

Ovi uslovi podrazumevaju polaganje 100.000 evra u gotovini, kao i upisivanje hipoteka na nepokretnosti koje se nalaze u Smederevskoj Palanci, Sopotu i Krašićima.

Kačarević se nalazio u pritvoru od hapšenja u novembru 2022. godine. Tužilaštvo ga tereti da je, kao član kriminalne grupe koju su prema optužnici predvodili Radoje Zvicer i Nikola Vušović (Džoni sa Vračara), učestvovao u pripremi ubistva svog prijatelja Aleksandra Šarca,. Konkretno, sumnjiči se da je za novčanu naknadu od 6.000 evra odavao informacije o kretanju Šarca i namamio ga na sastanak u Tržni centar "Ušće" u oktobru 2020. godine, gde je Šarac i ubijen. Kačarević je pred sudom negirao ove navode.

Pored Kačarevića, odluka o ukidanju pritvora odnosi se na još desetak pripadnika ovog klana, a detaljne odluke za ostale biće saopštene naknadno,. Grupa se inače tereti za tri ubistva i šest pokušaja ubistava.

