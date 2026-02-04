Ubacio je prste u njenu... Džej Zi se našao u Epstajnovim dokumentima, Bijonsin muž akter gnusnih radnji

U svetu su nekoliko dana glavna tema novi dokumenti o slučaju Džefrija Epstajna, koje je objavilo američko Ministarstvo pravde, a koji su izazvali pravi potres i zgrozili javnost. Dosijei su otkrili da su brojne javne ličnosti iz sveta politike, šou biznisa, sporta, pa čak i pripadnici evropskih kraljevskih dinastija, bili u kontaktu sa Epstajnom i posećivali njegovo ostrvo na kom su, između ostalog, seksualno zlostavljana deca.

U nekim fajlovima spominje se i reper Džej Zi, koji je, kako se navodi, prisustvovao seksualnom zlostavljanju devojke od strane filmskog producenta Harvija Vajnstina, koji je u više navrata proglašen krivim za seksualni napad. Njegova supruga, svetska zvezda Bijonse izgubila je deset miliona pratilaca na Instagramu posle ovog otkrića, a sam reper 100.000.

Beyoncé has lost TEN MILLION followers on Instagram after Jay Z name was exposed in the child sex trafficking case of the Epstein Files 😳😳😳 pic.twitter.com/FLeWKh23fd — WRITE A RAP 🎤 | FAN Account (@WriteARapSis) 31. јануар 2026.

Brojne poznate ličnosti i moćni brendovi prestali su da prate Džej Zija na Instagramu, a među njima su i Rijana i Kim Kardašijan.

Džej-Zi i dalje ima oko milion pratilaca, a među onima koji ga još uvek prate su njegova supruga Bijonse, Lindzi Lohan, Didi, Ivanka Tramp i Kris Džener.

U dokumentima se tvrdi da je 1996. godine jedna žena navodno oteta iz svog doma i da se kasnije probudila u Epstajnovoj vili na Floridi, u prisustvu filmskog producenta Harvija Vajnstina i Džej-Zija.

Fajlovi navode da je žrtva pretrpela seksualno zlostavljanje tokom više incidenata na Epstajnovim imanjima, ali ti navodi ostaju nepotvrđeni.

Congratulations to Beyoncé and Jay-Z as they make history as the highest-charting couple on the Epstein file.



— Super couple of the year. 💪🏽 pic.twitter.com/4SgW9mxS6X — BlackMedia__ (@BlackMedia___) 01. фебруар 2026.

"Kasnije se probudila u prisustvu Harvija Vajnstina i Šona Kartera (Džej-Zija), dok je Vajnstin ubacio prste u (cenzurisano)", navodi se u jednom dokumentu.

Navodna žrtva je takođe tvrdila da je doživela zlostavljanje i na jednoj zabavi 2007. godine kojoj su prisustvovali Vajnstin i reper Puša Ti.

Žena je istražnim organima rekla da nije imala stalnu adresu i da se selila između hotela. Navela je da je bila oteta u sedam odvojenih navrata, i da se svaki put budila u luksuznom okruženju.

Just like her husband, Beyoncé’s name appears in the Epstein file, but under different circumstances.✍🏽 pic.twitter.com/xIoDtPHqlC — BlackMedia__ (@BlackMedia___) 31. јануар 2026.

Ni Džej-Zi, ni Harvi Vajnstin, niti Puša Ti nisu optuženi u vezi sa Epstajnovim sučajem. Vajnstin se trenutno nalazi u zatvoru zbog odvojene presude za seksualni napad.

U međuvremenu su objavljeni i dokumenti gde se spominje i sama Bijonse, međutim u potpuno drugačijem kontekstu. Naime, piše da je Bijonse je nastupala na događaju Formule 1, što je u izveštaju nekog učesnika usput spomenuto. Međutim, za sada, njeno ime nema nikakve veze sa optužbama.

Autor: N.B.