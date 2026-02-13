Kim Kardašijan otkrila u kakvim je odnosima s Kanjeom Vestom nakon njegovih javnih ispada

Povod za pitanje o Kanjeu Vestu bio je video na TikToku iz januara u kom je Kim Kardašijan promovisala njegove čizme Yeezy!

Kim Kardašijan progovorila je o svom odnosu s bivšim suprugom Kanjeom Vestom. U razgovoru za "Complex", Kardašijan je otkrila kako se njihov odnos razvijao od razvoda, koji je finalizovan 2022. godine, te naglasila da će uprkos svemu uvek ostati porodica zbog svoje četvoro dece: 12-godišnje Nort, 10-godišnjeg Seinta, 8-godišnje Čikago i 6-godišnjeg Psalma.

"Uvek ćemo biti porodica"

Povod za pitanje o Vestu bio je video na TikToku iz januara u kom je Kardašijan promovisala njegove čizme Yeezy. "Uvek ćemo biti porodica", rekla je 45-godišnja rijaliti zvezda i preduzetnica.

"Oboje to znamo", dodala je. "Sve će biti u redu, jako volimo svoju porodicu i želimo samo najbolje za svoju decu."

Što se tiče čizama, objasnila je svoju odluku da ih istakne u videu. "Jednostavno nisam mogla da zanemarim Yeezy štkilu, morala sam da pohvalim", rekla je. U pomenutom videu, u kom je publici pokazivala svoju modnu kombinaciju s putovanja u Aspen, izjavila je: "Moram da kažem, nema ničeg poput Yeezy potpetice. Ne znam da li su ih ikad proizvodili ili su bile samo za mene. Volim kad su cipele u istom tonu kao i pantalone."

Bila sam u velikom iskušenju

Njene nove izjave o porodičnoj dinamici u suprotnosti su s pređašnjim komentarima o problemima s reperom. U epizodi rijaliti serije "The Kardashians" iz oktobra 2025. godine, Kardašijan je priznala kroz šta je prolazila. "Reći ću, bila sam u priličnom iskušenju. U velikom iskušenju", rekla je tada.

"Osećala sam se pod većim stresom, verovatno zato što moram po svaku cenu da zaštitim svoju decu, koja su sada deo svega toga", objasnila je. "Svi oko mene to mogu da podnesu, ali moram da zaštitim svoju decu. Oni će s vremenom saznati neke stvari. Odrašće i sve će videti. Moj posao kao majke je da ih zaštitim dok se takve stvari događaju."

Vestovo iznenađenje i zdravstveni problemi

U januaru se Vest javno izvinio za svoje nepredvidivo ponašanje i antisemitske ispade u otvorenom pismu objavljenom u "The Wall Street Journalu", tvrdeći da je uzrok njegovih postupaka bio bipolarni poremećaj. Kardašijan je ranije govorila o tome koliko joj je Vestovo ponašanje bilo stresno. U epizodi serije emitovanoj u septembru otkrila je da joj je dijagnostikovana moždana aneurizma, a lekari su joj rekli da je stres mogao da bude uzrok.

Nakon tog otkrića, u epizodi je prikazana uplakana Kardašijan kako govori o razvodu. "Srećna sam što je gotovo", rekla je. "Bivši suprug će uvek biti deo mog života, imamo četvoro zajedničke dece."

Autor: Nikola Žugić