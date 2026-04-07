Drama usred Uskra u kraljevskoj porodici, bivši princ Endru prisilio brata na neverovatan potez

Kako prenose britanski mediji, šezdesetšestogodišnji bivši princ Endru trenutno boravi u svojevrsnom izgnanstvu na imanju Sandringem, tačnije u kući Wood Farm. Tamo bi trebalo da boravi privremeno, dok se ne završi renoviranje njegovog trajnog doma na susednoj farmi Marš. Međutim, Endruovo odugovlačenje sa preseljenjem sada je direktno pogodilo njegovog mlađeg brata, šezdesetdvogodišnjeg princa Edvarda, i njegovu suprugu Sofi.

Vojvoda i vojvotkinja od Edinburga planirali su da, kao i svake godine, iskoriste Vud Farm za svoj vaskršnji odmor.

Ipak, budući da Endrju "nerado napušta" to imanje i oteže sa selidbom, Edvard i Sofi bili su prisiljeni da iznajme The Gardens House na kraljevom imanju Sandringem. Reč je o kući koja se inače izdaje turistima i čiji najam u jeku sezone košta čak 4.110 funti nedeljno.

Ova kuća sa osam spavaćih soba, u kojoj je nekada živeo glavni baštovan, nalazi se tristotinak metara od glavne rezidencije Sandringem, koja je u ovo doba godine otvorena za posetioce.

Neobična situacija sa dva doma

"Endru je izbačen iz Rojal lodža u Vindzoru, ali sada ima dva doma na raspolaganju. Jednostavno ide tamo-amo između Vud Farma i Marš Farma. To se mora rešiti jer Edvard i Sofi vole da koriste Vud Farm", otkrio je izvor za list The Sun.

Zbog celokupne situacije, princ Edvard je navodno ove nedelje postao prvi član kraljevske porodice koji je posetio Endrua u Norfolku od početka njegovog egzila. Kako se saznaje, sa njim je obavio "tih razgovor" kako bi ga konačno podstakao na konačnu selidbu.

Autor: N.B.