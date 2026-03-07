Bivši princ Endru preklinjao Vilijama za oproštaj: Budući kralj neće ni da čuje da mu pređe preko veze s Epstajnom

Skandal sa Džefrijem Epstajnom nastavlja da potresa britanski dvor, a najnoviji izveštaji jasno prikazuju koliko je očajan nekadašnji princ Endru.

Britanski mediji raspisali su se o tome kako je 66-godišnji Endru Mauntbaten-Vindsor na jednoj porodičnoj komemoraciji bukvalno preklinjao svog bratanca, princa Vilijama (43), za oproštaj. Incident se, prema pisanju britanskog Expressa, dogodio nekoliko meseci pre nego što je Endru i konačno ostao bez svih kraljevskih titula.

U očajničkom pokušaju da izgladi stvari, Endru je navodno priznao svoje greške i zatražio pomirenje. Međutim, prema tvrdnjama dobro upućenih izvora, budući kralj ostao je potpuno ravnodušan i jednostavno ga je - ignorisao.

Da stvar bude zanimljivija, čitačica s usana koja je gostovala u emisiji "Lipreading the Royals" na Channel 5 otkrila je šta je tačno Endru izgovorio Vilijamu. Prema njenim rečima, rekao je: "Naučio sam iz onoga što sam učinio. Ali pre nego što zaboravim, želim da te pitam možeš li da mi oprostiš?"

Vilijamov izrazito hladan stav prema stricu samo dodatno naglašava duboke podele i napetosti unutar britanske monarhije. Dok mu je pokojna kraljica Elizabeta II dugo ostala lojalna, princ od Vlesa, slažu se stručnjaci, pokazuje znatno manje strpljenja za strica čiji je ugled trajno uništen zbog povezanosti s osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Podsetimo, nakon neprestanih optužbi i objave niza kompromitujućih dokumenata, Endruu su u oktobru prošle godine oduzete sve preostale kraljevske titule, te on sada zvanično nosi samo ime Endru Mauntbaten-Vindsor. Sam Endru je, doduše, oduvek oštro odbacivao sve optužbe na svoj račun.

Njegov propali pokušaj pomirenja i Vilijamova distancirana reakcija jasno pokazuju da budući britanski kralj planira da uspostavi stroža pravila i pokaže nultu toleranciju prema skandalima. Pred kraljevskom porodicom jedan je od najvećih izazova proteklih decenija, a trajno narušeni odnosi i posledice Epstajnovog skandala mogle bi da donesu dugoročne promene u samom funkcionisanju monarhije.



Autor: N.B.