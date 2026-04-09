Glumac Majkl Patrik iz serijala Igra prestola preminuo u 35. godini

Irski glumac Majkl Patrik, najpoznatiji po ulozi u serijalu Igra prestola, preminuo je u 35. godini od teške neurološke bolesti, prenosi danas magazin Pipl.

Patriku je neizlečiva bolest motornih neurona dijagnostifikovana u februaru 2023. Njegova supruga, Naomi Šihan, izjavila je da "reči ne mogu da opišu koliko su slomljena srca njegovih najbližih zbog Majklove smrti".

Irac, koji se pojavio u jednoj od epizoda 6. sezone serije Igra prestola, preminuo je dok je bio u hospisu u Severnoj Irskoj, objavila je njegova supruga. Patrik se borio sa bolešću motornih neurona, koja brzo napada živce koji kontrolišu kretanje tako da mišići više ne funkcionišu i neizlečiva je.

ALS je najčešći oblik ove bolesti, iako njegova porodica nije otkrila tačnu dijagnozu bolesti glumca.

https://www.instagram.com/p/DW4CyIID9aU/?utm_source=ig_embed&ig_rid=eddcddd4-5c9b-4b75-846a-3b722567c743

- Miku je bolest motornih neurona dijagnostifikovana 1. februara 2023. Primljen je pre 10 dana i o njemu se brinuo neverovatan tim. Preminuo je mirno okružen porodicom i prijateljima. Reči ne mogu da opišu koliko su nam slomljena srca - napisala je Naomi.

Udruženje za mišićno-bubrežne bolesti (MBB) navodi da stanje dovodi do slabljenja, ukočenosti i iscrpljivanja mišića, što potencijalno utiče na sposobnost osobe da hoda, govori, jede, pije i diše. Iako se simptomi razlikuju u pojedinačnim slučajevima, to je bolest koja, kako se navodi, skraćuje život.

Patrikova poslednja objava na društvenim mrežama postavljena je 6. februara, a u njoj je otkrio da je njegov neurolog procenio da mu je ostala još jedna godina života. Njegova poslednja uloga bila je u nemačkom TV filmu "Mordlichtern-Tod auf den Färöer Inseln", koji je premijerno prikazan 2025. godine, podsetio je časopis Pipl.

Autor: Nikola Žugić