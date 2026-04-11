Tužne vesti! UMRO DŽON NOLAN

Džon Nolan, glumac poznat po svojim ulogama u filmovima „Betmen počinje“ i „Dankerk“, preminuo je u 87. godini!

Ova tužna vest odjeknula je danas, a uzrok smrti još uvek nije otkriven. Britanski mediji, uključujući lokalni list „Stratford-upon-Ejvon Herald“, prenose da je Džon bio u srodstvu sa slavnim rediteljem Kristoferom Nolanom, što ga čini još zanimljivijom ličnošću u svetu filma.

Tokom bogate karijere, Džon Nolan je ostavio trag i u brojnim drugim ostvarenjima. Pojavio se u ranom kriminalističkom trileru „Pratioc“ (Following), kao i u ratnoj drami „Dankerk“, čime je još jednom potvrdio dugogodišnju saradnju sa porodicom Nolan. Godine 2013. glumio je u seriji „Stalna meta“ (Person of Interest), koju je režirao njegov drugi sinovac Džonatan Nolan, a kasnije je učestvovao i u radu iza kamera.

Njegova televizijska i pozorišna karijera trajala je decenijama – od BBC produkcija poput „Danijel Deronda“ i „Dumvoč“, do ITV mini-serija i pozorišnih nastupa u okviru Kraljevskog Šekspirovog pozorišta (Royal Shakespeare Company). Bio je aktivan i na sceni Rojal Kort teatra, gde je gradio reputaciju ozbiljnog i posvećenog glumca.

Poslednje pojavljivanje ostvario je 2024. godine u epizodi naučnofantastične serije „Dina: Proročanstvo“ (Dune: Prophecy), čime je zaokružio dugu i raznovrsnu karijeru.

Iza njega su ostali supruga Kim Hartman i njihova deca Miranda i Tom, dok ga kolege i publika pamte kao glumca koji je tiho, ali značajno obeležio više generacija filmske i televizijske produkcije.

Autor: Nikola Žugić