S nožem u ruci je kružila po restoranu i lajala: Novi incident Britni Spirs šokirao ljude, odmah se oglasio njen tim!

Britni Spirs našla se u centru pažnje nakon navodnog incidenta u restoranu u Los Anđelesu. Očevici tvrde da je vikala i držala nož, dok njen predstavnik poručuje da je sve potpuno prenaduvano.

Pop zvezda Britni Spirs ponovo se našla u centru medijske pažnje nakon što su američki tabloidi objavili tvrdnje da je tokom večere u jednom restoranu u Los Anđelesu izazvala neprijatnu situaciju. Ipak, njen predstavnik ubrzo se oglasio i poručio da je cela priča prikazana mnogo dramatičnije nego što se zaista dogodilo.

Prema pisanju TMZ-a i Pejdž siksa, incident se navodno dogodio u restoranu Blu Dog Tavern u Šerman Ouksu, delu Los Anđelesa, gde je pevačica bila u društvu dve osobe. Očevici su tvrdili da je tokom večeri podizala glas, vikala i u jednom trenutku proizvodila zvuke nalik lavežu.

Gosti tvrdili da je držala nož, njen tim sve demantuje

Jedan od gostiju restorana tvrdio je da je Britni prošla pored njegovog stola sa nožem u ruci, zbog čega su se neki prisutni navodno uplašili da bi neko mogao da bude povređen. Prema istim navodima, pevačica je tokom večeri zapalila cigaretu blizu ulaza, posle čega je osoblje, kako se tvrdi, zamolilo njenog pratioca da je upozori da je ugasi.

Međutim, predstavnik Britni Spirs tvrdi da je situacija potpuno pogrešno predstavljena.

– Ovo je potpuno prenaduvano. Britni je uživala u mirnoj večeri sa svojom asistentkinjom i telohraniteljem. Jednostavno je pričala priču o tome kako je njen pas lajao na komšije – poručio je njen predstavnik.

„Ovo mora da prestane“

Tim pevačice osvrnuo se i na način na koji se u javnosti godinama govori o Britni Spirs, ističući da se svaka njena reakcija često prikazuje kao skandal.

On je negirao i tvrdnje da je pevačica bilo koga dovela u opasnost nožem.

– Nije nikome pretila nožem, koristila ga je da preseče hamburger – navodi se u izjavi koju su preneli američki mediji.

– Ovaj stalni napad na sve što radi upravo je ono što se dogodilo pre 20 godina, kada su mediji pokušali da prikažu Britni kao lošu osobu. Ovo je smešno i mora da prestane – poručio je njen predstavnik.

Ova izjava stigla je nakon što su se navodi o večeri brzo proširili društvenim mrežama i portalima, gde se ponovo otvorila rasprava o odnosu javnosti prema pevačici.

Nedavno se nagodila u slučaju vožnje pod uticajem alkohola

Britni Spirs je poslednjih nedelja bila u fokusu i zbog pravnog slučaja koji se odnosi na hapšenje iz marta. Kako su pisali američki mediji, pevačica je 4. maja 2026. preko advokata prihvatila nagodbu po kojoj je optužba smanjena na blaži prekršaj povezan sa nesavesnom vožnjom. Sud joj je odredio godinu dana neformalne probacije, obavezan program edukacije o alkoholu i novčane kazne.

Pejdž siks je ranije objavio i da je pevačica nakon hapšenja provela vreme na rehabilitaciji, a izvori bliski Britni tvrdili su da se oseća bolje i da želi novi početak. Prema istim navodima, ona bi trebalo da nastavi savetovanje na daljinu.

Autor: M.K.