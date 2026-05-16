Skandal: Britni Spirs mlatila nožem i lajala na goste, hitno reagovao njen tim!

Tvrde da je situacija pogrešno predstavljena

Pop zvezda Britni Spirs ponovo je dospela u centar skandala nakon što su tabloidi objavili tvrdnje da je na večeri u restoranu u Los Anđelesu izazvala incident.

Prema pisanju TMZ-a i Pejdž siksa, sve se odigralo u restoranu Blu Dog Tavern u Šerman Ouksu, delu Los Anđelesa, gde je pevačica bila u društvu dve osobe. Očevici su tvrdili da je tokom večeri podizala glas, vikala i u jednom trenutku proizvodila zvuke nalik lavežu.

Jedan od gostiju restorana tvrdio je da je Britni prošla pored njegovog stola sa nožem u ruci, zbog čega su se neki prisutni navodno uplašili da bi neko mogao da bude povređen. Prema istim navodima, pevačica je tokom večeri zapalila cigaretu blizu ulaza, posle čega je osoblje, kako se tvrdi, zamolilo njenog pratioca da je upozori da je ugasi.

Međutim, predstavnik Britni Spirs tvrdi da je situacija potpuno pogrešno predstavljena.

– Ovo je potpuno prenaduvano. Britni je uživala u mirnoj večeri sa svojom asistentkinjom i telohraniteljem. Jednostavno je pričala priču o tome kako je njen pas lajao na komšije – poručio je njen predstavnik.

On je negirao i tvrdnje da je pevačica bilo koga dovela u opasnost nožem.

– Nije nikome pretila nožem, koristila ga je da preseče hamburger – navodi se u izjavi koju su preneli američki mediji.

Tim pevačice osvrnuo se i na način na koji se u javnosti godinama govori o Britni Spirs, ističući da se svaka njena reakcija često prikazuje kao skandal.

– Ovaj stalni napad na sve što radi upravo je ono što se dogodilo pre 20 godina, kada su mediji pokušali da prikažu Britni kao lošu osobu. Ovo je smešno i mora da prestane – poručio je njen predstavnik.

Ova izjava stigla je nakon što su se navodi o večeri brzo proširili društvenim mrežama i portalima, gde se ponovo otvorila rasprava o odnosu javnosti prema pevačici.

Autor: A. Nikolić