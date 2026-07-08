ŠTA SAM JA?! ROBA, PA ME SKENIRAJU? Lidija Vukićević otkrila zbog čega je odbijala uloge: Evo šta joj se desilo kad se vratila iz inostranstva

Lidija Vukićević jedna je od naših najpoznatijih glumica, a kako je istakla zbog atraktivnog izgleda uglavnom su joj nuđenje uloge zavodnica.

Problemi su postojali u nekim trenucima, te je bilo i uloga koja je svesno odbijala. Lidija Vukićević je objasnila da nema problem sa tim da se skine pred kamerama, ali samo kada to njena uloga opravdava.

- Nažalost, veoma sam striktna i istinu govorim ljudima u lice. To me jeste koštalo kako u prijateljstvima, tako i u poslu. Na primer, ja odmah kažem reditelju šta neću da radim. Ne znam zašto me skeniraju dok još ni ugovor nisam potpisala, šta sam ja, roba?! Bila sam veoma buntovna od svojih početaka i to me je koštalo mnogo uloga. Na primer, serija Vuk Karadžić. Iščitala sam svu literaturu, trebali je da igram u toj seriji, urađen je kostim i na kraju nisam igrala jer sam bila direktna i rekla da to što su zamislili ne opravdava ulogu koju igram.

Ja ne kažem da glumica ne treba da se skine. Naravno da treba. Ja ne prodajem paradajz na pijaci, pa sad kao neću da se skinem.

Treba, ali kada lik ima opravdanje za to jer se u tom slučaju to ne gleda kao pornografije, već je to sastavni deo lika. Ali ako se ide na to da se glumica skine i stavi na plakat ne bi li se publika privukla i dobili što više novca na tom filmu, e onda taj film sa mnom ne može da se radi - rekla je jednom prilikom glumica za "Blic".

Svaku priliku koristi da bude sa unukom

Inače, Lidija danas svaku priliku koristi da provede sa unukom, te je ispunjenija nego ikada.

Autor: Nikola Žugić