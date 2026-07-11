ISTORIJSKI SUSRET! Kralj Čarls se prvi put nakon ČETIRI GODINE sastao sa Harijem i Megan Markl: Bekingemnska palata ĆUTI

Britanski kralj Čarls III je juče video unuke, princa Arčija i Lilibet prvi put od 2022. godine kada su bili u Velikoj Britaniji povodom Platinastog jubileja kraljice Elizabete II.

Britanski kralj Čarls III i kraljica Kamila ugostili su princa Harija i Megan Markl sa decom. Kako piše Mirror, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa su kralja posetili u njegovoj seoskoj kući. Sastali su se juče popodne u Čarlsovoj rezidenciji Hajgrouv nakon višednevnih spekulacija da li će uopšte doći do porodičnog susreta.

Arči (7) i Lilibet (5) poslednji put su videli svog dedu tokom proslave platinastog jubileja kraljice Elizabete II 2022. godine. Do ovog susreta dolazi nakon višegodišnjeg zahlađenja odnosa između Harija i članova kraljevske porodice, uključujući njegovog oca Čarlsa i brata Vilijama, pa se tumači kao korak ka pomirenju i stabilizaciji odnosa.

Vojvoda od Saseksa stigao je u petodnevnu posetu Velikoj Britaniji tokom koje će učestvovati u humanitarnim događajima. Tokom njegovog boravka okončan je i višegodišnji pravni spor protiv britanskih izdavača zbog povrede privatnosti, koji je princ Hari izgubio.

Pre dolaska u zemlju Hari je takođe imao nesuglasice sa Bakingemskom palatom oko pitanja sigurnosnih mera i smeštaja tokom boravka. Podsetimo, Hari je posećivao Britaniju samo jednom ili dvaput godišnje otkako je došlo do njegovog javnog i medijski veoma propraćenog sukoba sa ocem, kraljem Čarlsom i starijim bratom, princom Vilijamom.

Bakingemska palata nije se za sada oglasila povodom navoda o susretu Čarlsa sa sinom Harijem i njegovom porodicom, a rečeno da je u pitanju privatni porodični susret te da neće biti nikakvih fotografija i daljih informacija.

Autor: Nikola Žugić