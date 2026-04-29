Kralj Čarls III pred američkim Kongresom: Odlučnost iz vremena 11. septembra danas je ključna za odbranu Ukrajine

Britanski kralj Čarls III održao je juče istorijski govor pred oba doma američkog Kongresa, pozivajući saveznike na „nepokolebljivu odlučnost“ u podršci Ukrajini.

Tokom svog drugog dana zvanične državne posete SAD-u, monarh je povukao snažnu paralelu između trenutne krize u Evropi i zajedničkog odgovora saveznika nakon terorističkih napada 2001. godine.

Poziv na jedinstvo i istorijske paralele

Obraćajući se poslanicima u prepunoj sali Kapitola, kralj Čarls je podsetio na snagu transatlantskog saveza koja je testirana kroz decenije sukoba.

„Neposredno nakon 11. septembra, kada je NATO prvi put aktivirao Član 5 i kada je Savet bezbednosti UN bio ujedinjen pred licem terora, odgovorili smo na izazov zajedno, kao što smo to činili više od jednog veka – rame uz rame kroz dva svetska rata, Hladni rat, Avganistan i trenutke koji su definisali našu zajedničku bezbednost“, izjavio je kralj.

On je naglasio da svet danas zahteva istu tu snagu: „Danas je ta ista, nepokolebljiva odlučnost potrebna za zaštitu Ukrajine i njenog najhrabrijeg naroda.“

Kralj Čarls III je tek drugi britanski monarh u istoriji koji se obratio zajedničkoj sednici Kongresa, nakon njegove majke, kraljice Elizabete II, koja je to učinila 1991. godine. Njegov govor je više puta prekidan gromoglasnim aplauzima i stajaćim ovacijama sa obe strane političkog spektra.

Detalji državne posete: Pčele, politika i diplomatija

Poseta kraljevskog para Vašingtonu počela je u ponedeljak svečanim dočekom u Beloj kući. Predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp ugostili su kralja i kraljicu Kamilu, a protokol je uključivao tradicionalnu čajanku u Zelenoj sobi i obilazak imanja.Posebnu pažnju medija privukao je neformalni trenutak kada su kralj i predsednik obišli novoformirane košnice na južnom travnjaku Bele kuće, što je simboličan gest s obzirom na kraljevu dugogodišnju posvećenost očuvanju životne sredine.

Nakon govora u Kongresu, kralj je održao bilateralni sastanak sa predsednikom Trampom u Ovalnom kabinetu, dok je kraljica Kamila učestvovala u kulturnim događajima fokusiranim na obrazovanje i tehnologiju. Dan je završen svečanom državnom večerom u Istočnoj sobi, gde su lideri nazdravili „neraskidivom prijateljstvu“ dve nacije.

Nastavak turneje u Njujorku

Kraljevska turneja se danas seli u Njujork, gde će kralj Čarls III i kraljica Kamila posetiti Memorijalni centar 11. septembar. Ova poseta ima poseban značaj, ne samo zbog predstojeće 25. godišnjice napada, već i kao potvrda reči izgovorenih u Kongresu o solidarnosti koja povezuje London i Vašington u najtežim trenucima istorije.

Očekuje se da će se monarh u Njujorku sastati sa preživelima i porodicama žrtava, pre nego što posetu završi u Virdžiniji, gde će prisustvovati proslavi 250. godišnjice osnivanja Sjedinjenih Američkih Država.