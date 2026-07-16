Nort Vest ponovo promenila imidž: Nakon niza kritika konačno naišla i na reči hvale (VIDEO)

Nort Vest, ćerka Kim Kardašijan i Kanijea Vesta, oduševila je javnost novom bob frizurom i retro stajlingom nakon niza kontroverznih modnih izbora.

Nakon što se poslednjih nedelja našla pod lupom zbog svojih modnih izbora, Nort Vest, najstarija ćerka Kim Kardašijan i Kanijea Vesta, pokazala je novu frizuru i potpuno drugačiji stil. Promena je naišla na uglavnom pozitivne reakcije pratilaca koji su pohvalili njeno novo izdanje.

Povratak estetici dvehiljaditih

Njeno novo izdanje, za razliku od prethodnih, naišlo je na mnogo bolje reakcije. Nort je na društvenim mrežama pokazala kratki bob i stajling inspirisan modom sa početka 2000-ih. U videu objavljenom na TikToku hodala je improvizovanom modnom pistom u svom domu i pokazala novu frizuru koja joj potpuno menja izgled.

Bob frizura bila je jedan od zaštitnih znakova ranih dvehiljaditih, a nosile su je brojne poznate žene koje su njome gradile prepoznatljiv, pomalo odvažan stil. Među njima su Viktorija Bekam, koja je 2006. godine predstavila svoju poznatu asimetričnu "pob" frizuru, ali i Rijana, Kejti Holmsi Kira Najtli.Za razliku od dugih električnoplavih pletenica i zalizanih repova koje je ranije nosila, Nort je sada odabrala slojeviti bob. Ceo izgled upotpunila je dubokim Konvers patikama koje podsećaju na stil Avril Lavinj, crnom plisiranom suknjom i prugastom majicom dugih rukava.

Pozitivne reakcije

Njeni pratioci uglavnom su pozitivno reagovali na promenu.

"Obožavam bob", "Biti ovoliko kul sa 13 godina je blagoslov", "O moj Bože, obožavam njen bob", "Sviđa mi se kosa".

Pirsinzi i lažne tetovaže izazvali rasprave

Nort je ranije ove godine izazvala brojne reakcije nakon što je pokazala dva dermalna pirsinga na rukama. Iako su se mnogi nadali da je reč samo o privremenom nakitu, devojčica je potvrdila da su pirsinzi stvarni. Nakon toga oglasili su se i zdravstveni radnici koji su upozorili na moguće komplikacije takvih zahvata, među kojima su infekcije, stvaranje ožiljaka i moguća oštećenja nerava.

Nekoliko nedelja ranije, Nort je pokazala tetovaže na licu. Iako se kasnije ispostavilo da su bile privremene, što je potvrdila i njena majka Kim Kardašijan, objava je ipak izazvala kritike dela pratilaca: "Žao mi je, ali zar ovo nije malo previše za dvanaestogodišnjakinju? Mislim, pustite decu da budu deca. Dvanaest godina, pa dajte!", "Tetovaže na licu sa 12 godina?", pisali su.

Autor: M.K.