Bali Bega napali fanovi da se UGOJIO, on odmah preduzeo drastične mere! (FOTO)

Burak Oždživit je poznat turski glumac koji je stekao popularnost ulogom Bali bega u seriji 'Sulejman veličanstveni'.

Nedavno su u javnost dospele paparaco fotografije sa porodičnog letovanja turskog glumca Buraka Oždživita, koje su izazvale pravu buru na društvenim mrežama.

Publika ga je zavolela kao legendarnog Bali bega u seriji “Sulejman Veličanstveni”, a godinama važi za jednog od najpoželjnijih i najzgodnijih turskih glumaca. Ipak, ovoga puta u centru pažnje nije zbog nove uloge, već zbog promenjenog fizičkog izgleda.

Naime, na fotografijama koje su nastale tokom odmora sa suprugom Fahrijom Evdžen i njihovim sinovima, Burak bezbrižno uživa u moru sa porodicom. Međutim, mnogima je zapalo za oko to što se glumac vidno ugojio, zbog čega su usledili brojni komentari i kritike na društvenim mrežama.

Čini se da je Burak ozbiljno shvatio reakcije javnosti, pa je ubrzo pokazao da je rešio da se vrati u prepoznatljivu formu. Glumac se oglasio iz teretane, gde je započeo intenzivne treninge, jasno stavljajući do znanja da ne odustaje od svog prepoznatljivog izgleda.

Uz fotografiju iz teretane, glumac je napisao:

- Danas smo odradili dobar trening - napisao je glumac, koji će se ubrzo, nesumnjivo vratiti u formu.

Romansa sa prelepom Fahrije﻿﻿

Podsetimo, Burak Ozdživit u braku je sa glumicom Fahrije Evdžen, a njihova ljubavna priča datira od kada su se upoznali na snimanju serije "Dnevnik ljubavi".

Par se verio 2016. godine, a spektakularno venčanje 2017. bilo je jedno od najprenošenijih venčaja širom sveta.

Danas njih dvoje imaju dvojicu sinova, koje su dobili 2019. i 2023. godine i u srećnom su braku.

Autor: Teodora Mladenović