Misica pronađena mrtva: Imala je samo 23 godine, hitno se oglasili organizatori takmičenja!

Potresne vesti, Vualis Fuentes Akino iznenadno preminula!

Mlada misica iz Hondurasa, Vualis Fuentes Akino (23), pronađena je mrtva u svom stanu u glavnom gradu Tegusigalpi, prenose strani mediji.

Vest o njenoj iznenadnoj smrti potresla je javnost, a organizatori izbora za Mis Univerzuma u tom gradu oprostili su se od nje emotivnim saopštenjem, u kojem su porodici i prijateljima uputili iskreno saučešće.

Akino je nedavno ostvarila zapažen uspeh osvojivši drugo mesto na regionalnom izboru, koji predstavlja kvalifikacije za nacionalno takmičenje Mis Univerzum Hondurasa.

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U saopštenju organizatora istaknuto je da je bila osoba vedrog duha i velika podrška ostalim takmičarkama.

– Vest o njenoj smrti sve nas je duboko pogodila. Bila je žena koja je zračila posebnom energijom i uvek bila spremna da pomogne drugima da zablistaju – navodi se u oproštajnoj poruci.

Prema dostupnim informacijama, njeno telo pronašli su članovi porodice 20. jula, nakon što nekoliko dana nisu mogli da stupe u kontakt s njom. Policija je pokrenula istragu, a kao mogući uzroci smrti razmatraju se prirodna smrt, ali i mogućnost da je u pitanju krivično delo. Konačan odgovor očekuje se nakon završetka obdukcije.

Autor: A. Nikolić