OGLASIO SE OBRADOVIĆ NAKON POBEDE! 'Ovo je veliki problem i moramo mnogo da radimo na tome!'

Željko Obradović, trener Partizana, govorio je o pobedi nad francuskim timom na konferenciji za medije.

- Veliki problem nam je odbrana tranzicije. Mnogo poena nam postižu u tranziciji i na tome mnogo moramo da radimo, kao što i radimo na treninzima. Postoje razni načini da se to spreči. Jedan od najlakših načina je da se koristi pametni faul van bonusa. Ako smo mi završili prvu četvrtinu sa tri timska faula, a primili 17 poena, i to veoma lakih u tranziciji, onda je to ono o čemu pričam. Naša odbrana na pola terena je neuporedivo bolja. Ima i tu nekih stvari koje treba doraditi. Igrali smo prilično agresivno i prilično pametno u napadu do zadnjih pet minuta. To su ti detalji, da se pametnije pravi faul, da se igra još agresivnije u odbrani i da prepoznajemo neke situacije u napadu gde treba da igramo što jednostavnije. Bilo je i lepih stvari, dosta otvorenih šuteva. Tome težimo, da uvek bude otvoren šut. Igrači imaju pravo da šutiraju, nikad nisam zamenio igrača ako šutne dobar izgrađen šut. Ali posle toga mora da se bori u odbrani - rekao je Obradović.

Partizan je u 15. kolu grupe A Evrokupa savladao Bulonj Metropolitans sa 87:72 i napravio veliki korak ka osvajanju drugog mesta pred plej-of.