Loše vesti za Nikolu Topića! Srbin uspešno operisan, ali neće moći da igra

Talentovani srpski košarkaš Nikola Topić saznao je najgore moguće vesti.

Naime, on je operisao koleno, zbog čega će propustiti celu sezonu 2024/25.

Mladi as operisan na Institutu u Los Anđelesu uz prisustvo medicinskog tima Oklahome. Podsetimo, Topić je stigao u Oklahomu kao 12. pik na draftu, međutim, zbog operacije ga duže vreme nećemo gledati na parketu.

Topić se mučio sa ligamentima tokom prošle sezone, od kada se povredio u dresu Crvene zvezde, bio na višemesečnom oporavku, potom se vratio, pa zaradio još jednu povredu, da bi na kraju operacija ipak bila neizbežna.

Oklahoma City Thunder rookie Nikola Topić underwent a successful procedure to address a left ACL tear, team says. Topić is expected to miss the 2024-25 season as part of his rehabilitation process. pic.twitter.com/cJoqJipdZd