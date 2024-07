JADNO I BEDNO! Skandalozan napad na Novaka Đokovića usred Olimpijskih igara

MISLILI smo da ne može jasnije i gore da se udari na Novaka Đoković, ali Ben Rotenberg je udario čini se nikada jadnije i niže.

Američki novinar, Ben Rotenberg odlučio je da se oglasi za vreme trajanja meča između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala na Olimpijskim igrama i očigledno je tačno procenio trenutak kada to da uradi.

Dominirao je Srbin, imao je prednost od 4:0 u drugom setu i gazio ka pobedi, ali je Nadal uspeo da napravi jedan, pa i drugi brejk i vrati se u meč.

Nadal ga je ražalostio.

Rotenberg godinama unazad koristi svaku moguću priliku da omalovaži Srbina i predstavi ga u negativnom svetlu, ali sada je prešao sve moguće granice. Ničim izazvan, udario je sramno - "ispod pojasa".

Naime, jedan korisnik na društvenim mrežama podelio je "screenshot" na kom se vidi da Đoković na društvenim mrežama prati Endrjua Tejta. Reč je o kontroverznom kik-bokseru i influenseru koji je optužen za silovanje, trgovinu ljudima i formiranje kriminalne bande za seksualno iskorišćavanje žena.

Sramni Amerikanac je to iskoristio za skandalozan napad. Podelio je objavu i stavio gnusan komentar:

"Novak Đoković, GOAT tenisa i GOAT neiznuđenih grešaka", napisao je Amerikanac.

Novak Djokovic, GOAT of tennis and GOAT of unforced errors. https://t.co/Un0qedhGKr