Evo koliko će novca dobiti Srbin David Popovići za osvajanje zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu

Rumunija je došla do prve medalje na Olimpijskim igrama, koju im je doneo David Popovići u plivanju. Ni manje ni više, ovaj plivač je osvojio zlato u 200 metara slobodnim stilom, a zanimljivo je to da on ima veoma jake srpske korene.

David Popovići je svojevremeno otkrio da mu je deda iz Srbije, te da se on prezivao Popović, dok je sada dodato i slovo "i" na kraju, međutim, i dalje se može reći da je David Srbin.

Ovaj plivač ima tek 19 godina, a uzeo je svoju prvu medalju na Olimpijskim igrama u karijeri, dok mu se predviđa i veoma blistava karijera u nastavku, kako i ne bi kad je već kao mladić uzeo zlato.

Samim tim što je osvojio medalju, njemu sleduje i novčana nagrada. Kako prenosi rumunski "Fanatik", Popovići će dobiti veoma značajnu sumu novca.

Prema navodima ovog portala, njemu ne sleduje ništa od Olimpijskog komiteta, dok će dobiti 50.000 evra od Olimpijskog sportskog komiteta.

Potom je Marsel Puskas istakao i da je moguće da će doći do povećanja nagrada.

- Najavili su povećanje nagrade na 100.000 evra, možda i više. Nekad je bilo toliko, sad bi moglo biti i 150.000 evra, dok će ostali dobiti na postolju 50.000 evra - kaže Puskas.

Na to se nadoveozao i novinar Marijan Popović.

- Nagrada počinje od 50.000 evra, zlato je verovatno na 100.000 evra. Takođe, sledi i bonus od kluba u kojem David Popovići trenira, to je Dinamo. Dobiće i tamo nekoliko desetina hiljada evra - istakao je ovaj novinar.

Autor: Dalibor Stankov