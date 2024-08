SKANDAL EPSKIH RAZMERA U PARIZU: Bokserka odbila da se bori protiv biološkog MUŠKARCA - Primila žestok UDARAC, pa prekinula meč!

Italijanska bokserka Anđela Karini usred borbe predala je meč Iman Heli iz Alžira u osmini finala Olimpijskih igara u Parizu.

Iman Kelf je prošle godine izbačena sa turnira zbog svog biološkog pola.

Rođena je kao muškarac i nije joj dozvoljeno da se takmiči sa ženama. Međutim, dobila je zeleno svetlo da se takmiči na Olimpijskim igrama u Parizu u kategoriji do 66 kilograma, što je izazvalo bes ostalih takmičarki.

Today, Angela Carini had her Olympics dreams shattered by Imane Khelif, a male boxer. It is suspected that he BROKE HER NOSE. Don’t let this pass quietly. MEN SHOULD NOT BE ALLOWED TO BEAT WOMEN FOR SPORT. SAVE WOMEN’S SPORTS. pic.twitter.com/i5GMdgWrwb

Italijanka je pred samu borbu izrazila zabrinutost što mora da se bori protiv biološki dokazanog muškarca.

Odmah na početku borbe Italijanka je primila izuzetno snažan desni kroše i odmah je rešila da odustane. Skinula je opremu i u suzama klekla na pod. Nije želela ni da se pozdravi sa protivnicom.

The IOC have just forced this woman, Angela Carini, to box against a biological male, Imane Khelif.



Calini abandoned the fight after just 45 seconds.



She should never have been made to enter the ring with a man. pic.twitter.com/yL7gdAfiNU