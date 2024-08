E ovo do sada nismo videli! Najluđi potez u istoriji tenisa - Bublik iz očaja bacio reket, a onda...

Svakakve poene viđali smo u tenisu, asove, forhende, bekhende, drop-šotove, majstorije asova za pamćenje

Ono što do sada nismo videli jeste da neko osvoji poen tako što baci reket! Bar ne na profesionalnom nivou. Upravo to je uspeo Aleksander Bublik i to na Mastersu u Montrealu (Kanada) protiv Bena Šeltona (Amerika).

Nažalost, poen mu na kraju ipak nije priznat...

Neverovatna situacija viđena je na samom kraju meča. Šelton je servirao za pobedu, odigrao odličan drop-šot i samo je čekao da loptica drugi put padne da krene da slavi pobedu. Kazahstanac je bio predaleko od loptice, svestan da ne može da je stigne i tad je uradio nešto što samo njemu može da padne na pamet. Bacio je reket na beton i loptica je savršeno pala na drugu stranu mreže i trebalo je da bude poen za njega.

Međutim, pošto je reket udario u dno mreže kada ga je bacio, poen je pripao Amerikancu koji nije mogao da veruje šta je video. Prišao je na mrežu, zagrlio protivnika i onda su obojica počeli da se smeju. Zaista deluje nestvarno šta je uspeo. Šteta je što je morao da bude poništen.

The best shot that never counted 😮



Another look at @BublikAlexander's moment of magic at #OBN24! pic.twitter.com/4z1p8QyjBA