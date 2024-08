'OVO JE ZA ZATVOR!' Oglasio se spasilac o utapanju srpskog sportiste u Americi, ogorčen zbog strašnih scena: NEKO MORA DA ODGOVARA

Vest da je najbolji srpski krosfiter Lazar Đukić (29) nastradao z Americi tokom takmičenja na "Crossfit Games" šokirala je spotsku javnost u Srbiji i regionu.

Podsetimo, tragedija se dogodila juče u jezeru u Fortvortu u Teksasu, kada Đukić nije isplivao iz vode tokom plivačkog dela takmičenja, a dežurne službe su njegovo telo u jezeru našle posle sat vremena.

Đukić je poslednji put viđen na lajv strimu na oko 100 metara od cilja. Očevici su izjavili da se činilo da se mučio tokom plivačkog dela događaja, ali nažalost niko nije reagovao kako bi pomogao mladom srpskom sportisti. Brojni snimci tragedije objavljeni su na društvenim mrežama.

Sada se oglasio i bivšli spasilac Adam Maler, koji je prokomentarisao utapanje Lazara Đukića.

- Bio sam spasilac na lokalnom jezeru tri godine. Nemate pojma koliko sam ljut dok gledam ovaj video gde se jasno vidi da se momak davi. Ovo bi trebalo da rezultira tužbama i zatvorskom kaznom za odgovorne ljude - napisao je Maler.

I was a lifeguard while in HS. For 3 years I guarded at a local pond. You have no idea how incensed I am watching this video where there is a clear active drowning victim. This should result in lawsuits and jail time for the people responsible. #CrossFit pic.twitter.com/fIEHXGIHlw