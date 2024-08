'POVEROVALI SU NAM!' Janik Siner konačno progovorio o doping skandalu koji je šokirao svet tenisa

Teniski svet je potresla informacija da je Janik Siner bio pozitivan na doping testu. I to dvaput.

U aprilu je on saznao da je "uhvaćen", potom se branio daleko od očiju javnosti, jer je čitava stvar nekim čudom bila zataškana i niko osim najužih Sinerovih saradnika i onih koji su vršili istragu o tome nisu ništa znali, a sada je za to saznao čitav svet - i to kada je oslobođen optužbi. Zbog velike "frke" koja se digla u medijima i teniskoj javnosti, rešio je da konačno progovori o svemu.

Podsetimo, Siner je komotno nastavio da se bavi tenisom i pored dva pozitivna rezultata na doping testiranjima, a u utorak, 20. avgusta 2024, oslobođen je optužbi jer je odbrana uspela da nadležne ubedi da je za sve kriv fizioterapeut.

On je, navodno, nepažnjom, koristio za svoje potrebe kremu koja sadrži zabranjeni steroid, a onda tako umazanim prstima masirao Sinera koji je, navodno, baš tada "imao više otvorenih rana na telu". I "tako je nedozvoljena supstanca ušla u organizam italijanskog tenisera".

- Prošao sam dugačak put do ovog trenutka. Najpre ne znate da li ćete moći da igrate ili ne, a jedini razlog zbog su me pustili da igram (i pre formalnog završetka istrage) je što smo tačno znali koja je tačno supstanca u pitanju i kako je ušla u moje telo. Odmah smo rekli istinu, celu, i oni su poverovali u to što smo ispričali. Videli su i koliko malo te supstance ima u mom telu, a to je manje od milionitog dela grama, što je veoma, veoma nisko... Bilo je teško igrati u međuvremenu, ali sam duboko u sebi znao da nisam uradio ništa pogrešno. Greške mogu da se dese, nažalost, to je ovoga puta i bio slučaj, i to vrlo nezgodna greška, ali... sada sam mnogo bolje, zadovoljan sam rezultatom čitavog procesa, iako svestan kakva će me reputacija sada pratiti. Ali, kao što sam rekao, i ja, i moj tim, sve smo izneli kako je bilo, sada to znate i vi, i svi ostali... tako da, videćemo. Mnogo sam srećan što sam ovde, jedva čekam da ponovo zaigram.

- Pozicija u kojoj si je jako bitna (za tok i ishod istrage). Ja sam bio u takvoj poziciji da sam mogao da angažujem (u odbrani) kvalifikovane ljude. Naravno, za druge ljude (tenisere koji su nižeg rejtinga i značajno manjih finansijskih mogućnosti) bila bi drugačija situacija. Ali, ponavljam... Ja sam imao tretman kao drugi. Razlog zbog kog sam igrao sam malopre naveo: tačno smo znali kako je sporna supstanca ušla u moj organizam, kao i odakle klostebol u mom telu.

- Proces je bio veoma dugačak i što se više bližio kraju, bilo mi je sve teže jer, zapravo, i ne znate kako će se sve završiti. Nije ovo bio lak period za mene, pa sam sada srećan.

- Dosta je sve ovo uticalo na fizičko stanje. Bio sam bolestan. Nedostajala mi je energija na terenu. Mislim da ste to mogli da vidite, recimo, na Vimbldonu. Bilo je neprospavanih noći, jer sam mnogo mislio o svemu ovome. Možda je to i dovodilo do fizičkih problema. Prvo je kuk bio problem u Monaku... Bilo je stvarno nekih veoma teških momenata tokom ovog procesa. Osećao sam se drugačije na terenu, nisam bio srećan, nisam bio sav svoj. Ali, sad mogu da okrenem nove stranice. Ne mogu to odmah, za to je potrebno vreme, ali sam srećan što sam opet na terenu, što mogu da divne momente delim sa publikom.

- Znao sam da ništa loše nisam uradio. A imao sam veoma niska očekivanja od turnira. Pa i ovde (u Njujorku) je tako. Ali, opet, sve vreme se trudite da date sve od sebe. Trčite, probate da vratite svaku lopticu... A istovremeno prihvatate i sve ovo ostalo što se dešava. Nadam se da ću sazrevanjem sve to lakše podnositi, a da ću moći da se opet takmičim na isti način kao nekada.

- Da. Jer, kad se uzme u obzir kroz sve što smo prošli... Pritom, fizički deo ove moje priče nije tamo gde bih voleo da jeste, to je sigurno. A, takođe, tu sam i ja sam. Gledam da prođem dan po dan. Trebaće mi vremena da se priviknem na teren, čeka me odmah težak meč u utorak (rival jeste 140. sa ATP liste, Mekenzi Mekdonald, ali je u pitanju domaći, američki teniser). Videćemo. Svaka pobeda je dobra. A, naravno, cilj nam je da ostvarimo veliki rezultat, ali tome pristupamo polako.

- Potreban mi je "svež vazduh". Imali smo moj kondicioni trener i fizioterapeut neverovatne dve godine. Ali ja sam se i fizički mnogo promenio. A bili je ovo teških pet meseci, pa mi je bilo potrebno da malo pročistim "vazduh". Da se vratim na jedan drugačiji način. Rešili smo da se počne sa time. To su odluke koje sam doneo, pa ćemo videti.

- Drago mi je da se sve konačno završilo, osećam se kao da je veliki teret spao s mojih leđa. Nadam se da nijedan igrač neće prolaziti kroz ono kroz šta sam ja prošao. Nadam se da će ljudi i razumeti zašto mi je dopušteno da igram, zašto u meni nema krivice. Mislim da sam sve obrazložio kako je bilo, a mislim da istraga treba da se prema svakome vodi na isti način. I, to je to. Nadam se da će svi razumeti ovo, a da ću ja moći da krenem dalje - zaključio je Janik Siner.

Svetska antidoping agencija (VADA) ne samo da je najavila da "pomno prati ovaj slučaj", već je zadržala pravo da Sportskom sudu u Lozani preda žalbu na oslobađajuću presudu za italijanskog tenisera.

Rok za to je 6. septembar, što je dan kada bi trebalo da se igraju polufinala Ju-Es opena u muškoj konkurenciji.



Dakle, ako VADA reši da, na osnovu detaljnog upoznavanja sa "aferom Siner" pokrene ovaj sudski postupak, a pritom ne čeka za to poslednji dan pomenutog roka, moglo bi da se desi da najbolje rangirani teniser sveta usred njujorškog grend slema bude optužen za korišćenje nedozvoljene supstance. I, stoga, kao privremena mera dok se sudski postupak ne okonča - on bude udaljen iz tenisa do izricanja presude.

"Tutosport", pored ostalog, javlja svojim čitaocima i sledeće o ovoj aferi:

"Iako se nalazi među lekovima koji se nabavljaju bez recepta, klostebol je anabolički steroid sposoban da stimuliše proizvodnju složenih molekula kao što su lipidi i proteini, zbog čega je, pored ostalog, efikasan u tretmanima kože i uopšte za regeneraciju kožnog tkiva u slučaju povreda, čireva na koži, fisura...

Proizvodi na bazi klostebola, koji je hemijski sličan testosteronu, često se prodaju u obliku masti, uz vidno upozorenje o njegovoj upotrebi za profesionalne sportiste. Tačnije, u uputstvu u pakovanju leka navodi se sledeće:

'Za one koji se bave sportskom aktivnošću: upotreba leka bez terapijske potrebe predstavlja doping i može dovesti do pozitivnog doping testa'.

Klostebol je, inače, 4-hlorotestosteron, dobijen iz testosterona.

Ti 4-hlorotestosteroni su korišćeni kasnih 1960-ih i kasnih 1980-ih od strane sportista u Nemačkoj Demokratskoj Republici (Istočna Nemačka) za povećanje fizičkih performansi. U to vreme se to zvalo 'državni doping': radilo se, zapravo, o nedobrovoljnoj upotrebi supstance od strane nemačkih sportista iz Istočne Nemačke.



Nakon pada Berlinskog zida, otkriveno je da su sportisti bili podvrgnuti teškim medicinskim tretmanima bez njihovog znanja. Posledice po njihovo zdravlje bile su toliko teške da je nemački parlament 2006. usvojio zakon o obeštećenju sportista koji su još uvek bili živi.

Što se tiče slučaja Janik Siner, Svetska antidoping agencija (VADA) saopštila je da će 'pažljivo ispitati' odluku koju je donela Međunarodna agencija za integritet tenisa. VADA je u stvari stavila do znanja da zadržava pravo žalbe Sudu za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani", zaključuje Tutosport.

Autor: Dubravka Bošković