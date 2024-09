Počinje Liga šampiona u novom formatu, prvi veliki derbi Milan - Liverpul na San Siru

Utakmicama Juventus - PSV i Jang Bojs - Aston Vila, koje su na programu večeras od 18.45 časova, počinje prvo kolo Lige šampiona u novom formatu, a derbi meč ovog kola biće odigran na stadionu "San Siro" gde će se od 21 sat sastati fudbaleri Milana i Liverpula.

U Ligi šampiona u novom formatu učestvovaće 36 klubova, a biće odigrano osam kola. U svakom kolu biće odigrano po 18 utakmica.

Grupna faza LŠ trajaće do 29. januara 2025. godine. Osam prvoplasiranih ekipa će obezbediti direktan plasman u osminu finala LŠ, dok će klubovi od 9. do 24. mesta igrati baraž za plasman u osminu finala. Klubovi, koji završe od 25. do 36. mesta, završiće sezonu.

Titulu u Ligi šampiona brani Real, koji je prošle sezone u finalu pobedio Borusiju Dortmund rezultatom 2:0. Real ima najviše trofeja u LŠ, pošto je 15. puta osvajao najkvalitetnije evropsko klupsko takmičenje.

Fudbaleri Milana su sedam puta bili šampioni Evrope. Potom slede Bajern i Liverpul sa po šest trofeja, dok je Barselona pet puta bila šampion Evrope.

Šampion Srbije Crvena zvezda, koja je 1991. godine bila prvak Evrope, igraće i ove sezone u LŠ, a rivali "crveno-belima" će biti Barselona, Benfika, PSV, Štutgart, Inter, Milan, Jang Bojs i Monako.

Fudbaleri Crvene zvezde će na svom terenu igrati protiv Benfike, Barselone, PSV Ajndhovena i Štutgarta, a gostovaće Interu, Milanu, Jang Bojsu i Monaku.

"Crveno-beli" će u četvrtak od 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekati ekipu Benfike u prvom kolu ovosezonskog izdanja LŠ.

Aktuelni evropski šampion madridski Real će večeras na svom terenu od 21 sat u prvom kolu LŠ dočekati Štutgart.

U prvom kolu novog formata LŠ biće odigrano nekoliko derbi mečeva. Izdvaja se duel Milana i Liverpula, koji su zajedno 13 puta bili šampioni Evrope. Fudbaleri Mančester sitija će dočekati Inter, dok će Barselona gostovati Monaku.

Vicešampion Evrope, Borusija iz Dortmunda će gostovati Klubu Briž, dok će Atalanta, koja je prošle sezone osvojila Ligu Evrope, igrati sa Arsenalom u Londonu.

Parovi 1. kola LŠ:

Utorak, 17. septembar: Juventus - PSV (18.45), Jang Bojs - Aston Vila (18.45), Bajern - Dinamo Zagreb (21), Milan - Liverpul (21), Real - Štutgart (21) i Sporting - Lil (21).

Sreda, 18. septembar: Bolonja - Šahtjor (18.45), Sparta - Salcburg (18.45), Klub Briž - Borusija Dortmund (21), Seltik - Slovan (21), Mančester siti - Inter (21) i Pari Sen Žermen - Đirona (21).

Četvrtak, 19. septembar: Crvena zvezda - Benfika (18.45), Fejenord - Bajer Leverkuzen (18.45), Atalanta - Arsenal (21), Atletiko Madrid - Lajpcig (21), Monako - Barselona (21) i Brest - Šturm (21).

Autor: Dalibor Stankov