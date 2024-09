NOLE ZALUDEO LEPU MARIJANU: Nije mogla da skine pogled sa njega - Đokovićev striptiz oduševio sve dame u hali! (VIDEO)

Nestvarna scena višena je u Bugarskoj.

Nekoliko dana nakon uspešnog nastupa na Dejvis kupu, Novak Đoković se uputio u Sofiju kako bi odigrao egzibicioni meč sa Grigorom Dimitrovim. Bugarin je uspeo da savlada Novaka u ovom meču humanitarnog karaktera, nakon neizvesnog tajbrejka.

Sav prikupljen novac sa ovog događaja otišao je organizaciji Dimitrova, te je rezultat bio u potpuno drugom planu, što su njih dvojica iskoristili da prirede šou u prepunoj areni u Sofiji.

Mnogo je šale i zabave bilo u prestonici Bugarske, baš kako to uvek biva kada je Novak u centru pažnje, a tek u kombinaciji sa Dimitrovim. Od svega se najviše izdvojio urnebesan momenat kada su obojica priredili striptiz šou na sred terena! Polako su skidali i oblačili majice, izazivajući gromoglasan smeh sa tribina. Nole se nakon toga bacio i na pod da odradi nekoliko sklekova.

What is happening at the Djokovic-Dimitrov exho lmao pic.twitter.com/X8vmadEYgi