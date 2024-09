Pukao koš na meču Panatinaikosa i Olimpijakosa, meč bio u prekidu pola sata (VIDEO)

Zanimljiva scena viđena je na finalnom susretu Superkupa Grčke između Panatinaikosa i Olimpijakosa.

U susretu koji se igra na Rodosu, posle zakucavanja košarkaša Olimpijakosa Mozesa Rajta u prvom poluvremenu, pukao je koš!

Zbog toga je utakmica bila u prekidu punih pola sata.



Olympiacos Moses Wright dunked the ball and crooked the rim.



The Greek Supercup final vs Panathinaikos was interrupted and here's how the rim is "fixed" 🤦



Game about to start after a 30 minutes pause pic.twitter.com/YeSnboHDx2