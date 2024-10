PREMINUO POZNATI BODIBILDER: Čuvenog sportistu izdalo srce!

Poznati bodibilder Leni Persin, poznatiji kao "Veliki Leni", preminuo je u 60. godini, zbog komplikacija izazvanih srčanom insuficijencijom, navode američki mediji.

Persin, ikona u svetu bodibildinga, postao je poznat po svom jedinstvenom izgledu i smelom karakteru, koji su ga izdvajali u ovom takmičarskom sportu.



Njegov neobičan izgled, pod uticajem palumbizma – stanja koje utiče na kontrakciju trbušnih mišića – dodatno je oblikovao njegov jedinstveni identitet u zajednici.

Mnogi, uključujući kolege bodibildere Dejva Palumba i Džona Brava, odali su počast njegovom izraženom karakteru i neiscrpnoj strasti prema sportu, pamteći ga kao blagog diva koji je svaki dan živeo punim plućima.

Bodybuilder Lenny "Big Lenny" Persin has passed away at 60 years old due to heart failure.https://t.co/aK9iIGr3E5 pic.twitter.com/pZAEIeextx