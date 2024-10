ANA IVANOVIĆ SE VRATILA NA TEREN POSLE OSAM GODINA! Fanovi oduševljeni, a ona se oglasila odmah nakon meča (VIDEO)

Nekada najbolja teniserka na svetu Ana Ivanović vratila se na teren posle osam godina.

Poslednji meč Ana je odigrala 2016. godine, a sada je oduševila sve fanove pošto se pojavila na turniru legendi u Luksemburgu.

Doživela je poraz od Belgijanke Kirsten Flipkens rezultatom 6:1, 6:4, ali je na trenutke podsetila na slavne dane.

Didn’t get much footage cuz I was trying to enjoy the moment but this was deffo after she hit a FH return winner. You are missed girl, don’t take 8 years to play another exho @anaivanovic 🤪 pic.twitter.com/lbT503mBjf