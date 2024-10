ŠTA SE DEŠAVA SA BOGDANOVIĆEM?! Srbin ponovo van tima, poznato i zbog čega

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović počeo je sezonu u Atlanti sa klupe, što je za mnoge bilo iznenađenje, dok u naredna dva meča nije dobio ni minut.

Bogdanović nije bio aktivan i tako ga trener Houksa nije mogao koristiti u pobedi nad Šarlotom (125:120), odnosno sinoćnjem porazu od Oklahome (128:104) kada je evidentno bilo da im nedostaje kapiten Srbije.

Razlog zbog koga nema Bogdanoviča je problem sa zadnjom ložom desne noge, što je najverovatnije posledica napornog leta i kratkih priprema sa Atlantom, pa nije naročito iznenađenje što je pauza bila neophodna. Ipak, ne očekuje se naročito dug odmor za Bogdanovića, trebalo bi već tokom ove nedelje da se vrati na parket, a nadamo se posle toga da će da povrati i mesto u prvoj petorci svoga tima.

Umesto njega, kraj Treja Janga, stao je Denijels koji se nije proslavio (sedam poena, osam skokova i dve asistencije), pa ni Bogdanović nema zbog čega da strahuje.

