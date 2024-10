Evo ko je osvojio 'Zlatnu loptu': Ovaj Španac je nabolji na svetu

Svet je dobio novog najboljeg fudbalera.

U pitanju je igrač Mančester sitija Rodri.

Tako je odlučeno na dodeli "Zlatne lopte", koju od ove godine, uz Frans fudbal, zajednički sa tim čuvenim listom dodeljuje i UEFA.

Član Real Madrida Vinisijus Žunior bio je po mnogima glavni kandidat i viđen je već sa nagradom, ali desio se šok nekoliko sati pred ceremoniju. Naime, iz tabora "kraljevskog kluba" su odustali od dolaska u francuski Šatre jer su saznali da priznanje ide u ruke španskog veziste.

Brazilac je u prošloj sezoni osvojio čak tri trofeja - La Ligu, Ligu šampiona i Superkup Španije. Ipak, to sve nije bilo dovoljno da osvoji "Zlatnu loptu".

Za razliku od njega, Rodri je bio šampion Engleske sa Mančester sitijem, a sa "furijom" se popeo na krov Evrope. Njegov najjači adut u borbi za ovu nagradu bio taj što je proglašen za najboljeg igrača EURO 2024, ali i što je "mozak" igre i Sitija, i španske reprezentacije.

On je na ovu ceremoniju došao sa štakama, s obzirom na to da je doživeo tešku povredu zbog koje neće igrati do kraja sezone.

Za najbolju fudbalerku proglašena je Aitana Bonmati koja igra za Barselonu. Vredi pomenuti da je ona i prošle godine osvojila "Zlatnu loptu".

Lista 10 najboljih fudbalera sveta:

1. Rodri (Mančester siti)2.3.4.5. Erling Haland (Mančester siti)6. Kilijan Mbape (Real Madrid)7. Lautaro Martinez (Inter)8. Lamin Jamal (Barselona)9. Toni Kros (Real Madrid/penzija)10. Hari Kejn (Bajern)

Predstavnika na dodeli priznanja imao je i FK Partizan. U Teatru "Šatle" prisustvovao je i Predrag Mijatović.

Autor: Dalibor Stankov