Nikola Jokić odigrao je još jednu maestralnu partiju i vodio je svoj Denver do prve pobede u novoj sezoni NBA lige i to na gostovanju Torontu (125:127 posle produžetka).

Jokić je duel okončao sa 40 poena (iz igre 18/27, za tri 3/5), deset skokova i četiri asistencije, a ponovo je nosio tim onda kada je bilo najvažnije. I ne samo da je odigrao monstruozan meč, Džoker je uspeo i da se upiše u istoriju!

Po prvi put u karijeri odigrao je dva uzastopna meča sa 40+ poena i bacio je čitavu planetu u trans.

Nikola Jokic recorded back-to-back 40-point games for the first time in his career 🔥



41 PTS - 9 REBS - 4 ASTS - 2 STLS

40 PTS - 10 REBS - 4 ASTS - 2 BLKS pic.twitter.com/ebm8CutSut