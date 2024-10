POZNATI KOŠARKAŠKI SUDIJA POTVRDIO: Zvezda oštećena protiv Žalgirisa u Kaunasu, bilo je mnogo grešaka

Košarkaši Crvene zvezde juče su bili izuzetno nezadovoljni suđenjem na utakmici 6. kola Evrolige protiv Žalgirisa, koju su izgubili u dramatičnoj završnici - 86:84.

Sudije na ovoj utakmici bile su dobro poznati Žozef Bisang iz Francuske, potom Serđo Silva iz Portugala i Tomaš Travicki iz Poljske. Crveno-beli su reagovali oštrim saopštenjem, a i igrači Zvezde, Nemanja Nedović i Nikola Kalinić su takođe sasuli i drvlje i kamenje na pomenutu trojku.

Sada se očekuje bilo kakva reakcija Evrolige na pomenuta dešavanja, ako je uopšte i bude. Poslednji put, posle utakmice sa Barselonom, takmičenje je priznalo da su arbitri tada napravili čak sedam grešaka u završna dva minuta utakmice.

O svemu šta se dešavalo u poslednja dva minuta govorio je i poznati bivši košarkaški sudija za portal Basket News, Tom Varnik, koji je analizirao detalje iz završna dva minuta utakmice.

- Ne samo to, bilo je i pogrešnog tumačenja pravila na utakmici protiv Barselone. To sve dodaje na to da Zvezda ima mnogo negativnih emocija prema Evroligi, tako da ih razumem. Zbog toga su rekli sve frustracije koje su im bile na duši u tom momentu - rekao je Varnik.

Posebno se govorilo o detalju kada je Brajant Danston postigao pobednički koš.

- Bilo je nekih velikih grešaka u četvrtoj četvrtini, koje su išle na štetu Crvene zvezde. Ali kada je reč o ovoj situaciji, nju su arbitri dobro "odradili". Moramo da se vratimo na šut Milera-Mekintajera. Tada je pisalo da je preostao samo jedan sekund, a sudije su pogledale snimak i vratile ga na 1,3 sekundi - rekao je Vornik.

