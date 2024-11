MUČNO MI JE BILO DA GLEDAM... Nekadašnji trener Crvene zvezde pun kritika posle meča sa Barsom

Bivši trener Crvene zvezde, Aleksandar Kristić nije bio zadovoljan viđenim na meču crveno-belih i Barselone.

Kako je sam rekao, promenio je kanal posle trećeg gola Barse...

- Znate kako, ja sam oko 50. minuta promenio kanal. Bilo mi je izuzetno mučno da gledam onakvu Zvezdu. Prosto bilo mi je žao, jer Zvezda je veliki klub. Ja vam ovo govorim kao navijač, ne kao bivši fudbaler ili trener. Mnogo mi je krivo da gledam utakmicu, pa sam zato promenio program - počeo je priču Kristić za Informer.

Meč je obeležio veliki broj individualnih grešaka.

- Nama se te individualne greške ponavljaju iz utakmice u utakmicu. To je problem koji je teško rešiv. Postoje situacije u kojima ne sme igrač da napravi greške. To može da se dešava u nekim drugim klubovima, ali ne u Zvezdi jer je ona velika. Protiv Benfike smo primali golove koje ne smemo da primimo. Često tako pobedimo sami sebe, drugačije bi sve izgledalo da smanjimo taj broj grešaka.

Usledio je i jedan konkretan primer.

- Ja sam video da je igračima bilo krivo i da shvataju da su pogrešili. Nešto se dešava što ne bi trebalo, to sam i ja video to su i oni videli. Prvo poluvreme je nagoveštavalo bolji rezultat, ali onda primite jedan naivan gol. Dešava se da igrač pravi blok i lopta mu prođe kroz noge, zašto se to dešava treba da sa analizira. Uđe lopta u peterac, odbije se do njihovog igrača, a naši spavaju. E sad zašto spavaju, to je pitanje.

Kristić je imao veliki broj pohvala na računa trenera:

- U Zvezdi rade analize, poznajem dobro taj stručni štab i mislim da je Milojević napravio odličan posao. Napravio je čudo što je doveo Zvezdu dovde. Krivo mi je što njihov rad i trud propadnu, posle ovakvih utakmica. Možda treba dovesti neke nove igrače. Ne znam to je na njima. Čini mi se da su tu neki igrači koji ne zaslužuju da igraju u Zvezdi.

Drugo poluvreme bilo je "previše" za nekadašnjeg trenera...

- Drugo poluvreme je krenulo, a onda je pao taj treći gol Barselone. Vi vidite na kraju da nema ni navijanja, ljudi su klonuli i nije bilo energije. Tada je izgledalo kao da svaki napad Barselone može da bude gol i to više nisam mogao da gledam.

Autor: Dalibor Stankov