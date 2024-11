NIKOLA JOVIĆ POLOMIO NOS! Užasna povreda reprezentativca Srbije, krv lila na sve strane! (VIDEO)

Košarkaši Majami Hita su ostali kratki za par poena, a na kraju i pobedu protiv ekipe Detroit Pistonsa u meču u kom je Nikola Jović morao teren da napusti nakon svega tri minuta zbog stradalog nosa.

Naime, on je u sedmom minutu utakmice, u prvoj četvrtini, samo tri minuta posle njegovog ulaska na teren, doživeo povredu i morao ranije da izađe sa terena.

Na niskom postu je igrao leđima okrenut ka košu, kada mu je lopta ispala, nakon čega je pokušao ponovo da je se domogne i ušao u kontakt sa protivničkim igračem.

Nikola Jovic was bleeding after colliding with Pistons’ Malik Beasley and had to go to the Heat locker room🤕pic.twitter.com/EqGUw1rhSo