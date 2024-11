PIKSI JE MAČKA SA DEVET ŽIVOTA: Osporavali su mu autoritet, čak i znanje, pričalo se i o svađi sa igračima! A, šta će biti ako pobedi Dansku?!

Tokom cele Lige nacija selektor srpske fudbalske reprezentacije Dragan Stojković Piksi bio je dugo i žestoko osporavan u javnosti. Kako od strane navijača na društvenim mrežama, tako i neprimerenim i potcenjivačkim izjavama raznih fudbalskih analitičara.



Međutim, Dragan Stojković Piksi je gurao svoju priču. Verovao je u sebe, svoje saradnike i što je najvažnije igrače. Posle neuspeha na Evropskom prvenstvu, kada su Orlovi završili takmičenje u grupi, bez ijedne pobede, uz dva remija i poraz, Dragan Stojković se našao pod baražnom vatrom. Ambiciozni kao i vazda kroz vekove, Srbi su bili ljuti na selektora i fudbalere što Srbija nije prošla u grupnu fazu EURO 2024. Opravdano, ali pitanje da li i realno. Niko se nije setio da je Srbija pod Piksijem vezala dva velika takmičenja, Mundijal u Kataru i EP u Nemačkoj, u razmaku od dve godine. Izborena je i A divizija Lige nacija, Orlovi su na dobrom putu da ostanu u elitnom društvu.

U Ligi nacija Dragan Stojković Piksi otkinuo je bod evropskom šampionu Španiji, a onda izvukao još četiri protiv Švajcarske, reprezentacije koja nam je redovno zagorčavala život poslednjih godina. Prvo na Mundijalu u Rusiji, a onda i četiri godine kasnije u Kataru. U Cirihu, posle 1:1 u Ligi nacija, Piksi je doživeo makar malu satisfakciju što je velikog rivala poslao u niži rang, u B diviziju.

A, nije Stojkoviću bilo nimalo lako prethodnih meseci. Ustala je protiv njega, što bi narod rekao "i kuka i motika". Peckao ga je bivši generalni sekretar Jovan Šurbatović, mane mu nalazio TV analitičar Rade Bogdanović... Razni znani i neznani osporavali su mu autoritet u svlačionici, pričali da ga glavni igrači bojkotuju, čak su neki bili toliko drski da su mu negirali stručnost govoreći da ga protivnici lako čitaju, da nema rezervne opcije i planove...

A, nije da nije Stojković davao duševnu hranu svojim neprijateljima. Imao je Piksi i nesuglasice sa Dušanom Tadićem na EP u Nemačkoj, jer rekorder po broju utakmica u dresu Srbije nije mogao da podnese da je rezerva, pa je odlučio da više ne igra za reprezentaciju. Isto je uradio i Nemanja Radonjić. Status Filipa Kostića u reprezentaciji i dalje nije do kraja poznat javnosti. Mesecima se nagađalo zašto braća Sergej i Vanja Milinković-Savić neće da igraju za Srbiju. Molio ih je Piksi da se vrate, zarad Srbije i viših nacionalnih interesa, ali nije uspeo, odlučili su da ostanu pri svom stavu.

Rasklapala je javnost o tome zašto Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović i Nemanja Gudelj nisu na spisku za Ligu nacija. Prvi je stvarno bio rovit i povređen, mentalni isceđen posle EURO u Nemačkoj, drugi je imao ozbiljnih privatnih problema, ma koliko javnost u to nije želela da poveruje, a i bolje što nije. Koliko je obojici stalo do Srbije i koliko vole svoju zemlju, pokazali su protiv Švajcarske i to sve pod komandom Stojkovića. Treći je takođe tražio pauzu, ali njegov patriotizam nikada nije dovođen u pitanje. Govorio je Piksi da želi da proba neke nove igrače, a da pomenuti triling ima privatne razloge i povrede za poštedu. Malo ko je razumeo šta Dragan Stojković priča, ali na kraju selektorova je bila poslednja. I biće posle Danske.

Naravno, ništa još Dragan Stojković nije uradio, ali ima priliku. Da bi do toga došlo treba pobediti Dance, a to Srbi od osamostaljenja i razlaza sa Crnom Gorom 2006. godine nikada nisu uradili. Slavili su Vikinzi dva puta nad Orlovima u kvalifikacijama za EURO 2016 (3:1, 2:0), dobili su Stojkovićev tim 3:0 u prijateljskom odmeravanju snaga 2022. Na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj letos okršaj dve reprezentacije završen je bez golova. U Ligi nacija, Danska je Srbiju dobila rezultatom 2:0, golovima Gronbeka i Poulsena. Vreme je za revanš i Piksijev pobednički ples.

Autor: Dubravka Bošković