Pogledajte TRENUTAK DRAME U HOLANDIJI: Čuveni Mađar kolabirao, lekari odmah dotrčali (VIDEO)

Utakmica između Holandije i Mađarske je prekinuta u osmom minutu jer je članu stručnog štaba gostujuće ekipe pozlilo.

Pomoćni trener gostiju i bivši poznati centarfor Adam Salai kolabirao je na klupi gostiju.

Igrao se sedmi minut kada je odjednom nastalo komešanja kod mađarske klupe, napravio se obruč, a na video snimku se vidi kako su mu se tresle noge.

The full scene and the full incident.. The moment the Hungary vs. Netherlands match was stopped due to a member of the Hungarian national team's technical staff sustaining a serious injury on the bench. pic.twitter.com/KrO2qPGn5V