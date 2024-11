POKAZAO ZAŠTO JE MVP! Jokić dao 30 poena i uništio Jutu: Džezeri nemaju odgovor za srpsko čudo (VIDEO)

Posle pravog debakla od Njujork Niksa, košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Jutu Džez 122:103 u Delta Centru, a srpski košarkaš Nikola Jokić je ponovo bio u centru pažnje,pošto je ubaci 30 poena i bi najblji pojedinac na parketu.

Tim iz Kolorada nastavio je da igra po sistemu "toplo-hladno", pa je posle blede partije u prošlom susretu usledio snažan odgovor i mnogo bolja i ubedljivija igra protiv popularnih Džezera.

Denver je od samog početka kontrolisao tempo utakmice. Nakon neizvesne prve četvrtine, 35:34 za Jutu, Nagetsi su se razigrali u drugoj i preuzeli vođstvo na poluvremenu sa 63:53.

Treća četvrtina bila je ključna – Denver je ubacio čak 37 poena, dok je domaći tim uspela da postigne samo 23, čime su šampioni praktično rešili pitanje pobednika.

Nikola Jokić is just so unguardable when his pick-and-pop jumper is falling like this (53%) pic.twitter.com/iXQkFV1EUI